Информация появилась на сайте группировки. Хакеры утверждают, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.
Кроме того, стало известно, что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения. Американская сторона призывала WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.
Расследование канадского юриста Ричарда Макларена началось в мае 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США, дал интервью, в котором рассказал о существовании в России допинговой системы, благодаря которой отечественные спортсмены одержали победу на Олимпиаде в Сочи.
По итогам расследования Макларен представил два доклада, где подтвердил обвинения Родченкова. Канадец не представил весомых доказательств, позволивших ему сделать подобные выводы, даже после запроса МОК. В результате в международном комитете провели дополнительные разбирательства, лишив Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранив сборную от Игр-2018 в полном составе. В соревнованиях смогут принять участие отдельные спортсмены, которые смогут доказать непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они будут выступать под олимпийским флагом.
Fancy Bear начала активную деятельность в 2016 году. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS и поэтапно публиковали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.
Maklārens malacis. Gods viņam un slava!« ответить
отбросим Канаду это Омериканцы, едим дальше, Омерикаанского пловца который быстрее плавает проверили? Латуши и хохлы не отписывааться« ответить
Svētā muldoņa ordeni viņam un tev ari/ Tikai tev 2 pakāpes.« ответить
США - это как гигантский спрут, сжимающий всю планету своими погаными щупальцами. Только Россия осмелилась бросить вызов монстру, за что чудовище и все перед ним пресмыкающиеся стали поливать Россию грязью и всячески вредить ей.« ответить
все делишки вонючей пиндосовской мрази станут известны. негодяи будут выведены на чистую воду и наказаны за свою ложь и преступления« ответить
Как можно верить челу с такой гнилой рожей..?« ответить
Lieliski. Kārtis jums rokā kā saka. Nu tagad krievi vērsīsies kādā tiesā beidzot? Atbilde- nē. Olimpiskajā komitejā, tāpat kā bobsleja federācijā sēž krievu apmaksāti ielikteņi.« ответить
Kāpēc krievi netiesājas? Viņiem nav ko teikt, jo viss ko Maklarens raksta ir patiesība :))) Tas, ka anglosakši grib izmantot situāciju, lai dabūtu nost tādus lupatas kā Bahs,tas ir tikai normāli.
атрышка« ответить