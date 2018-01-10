Макларен оказался орудием против России(8)

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Виталий Вавилкин
16:40 10.01.2018
Спорт

Хакерская группировка Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Информация появилась на сайте группировки. Хакеры утверждают, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.

 

Кроме того, стало известно, что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения. Американская сторона призывала WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.

 

Расследование канадского юриста Ричарда Макларена началось в мае 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США, дал интервью, в котором рассказал о существовании в России допинговой системы, благодаря которой отечественные спортсмены одержали победу на Олимпиаде в Сочи.

 

По итогам расследования Макларен представил два доклада, где подтвердил обвинения Родченкова. Канадец не представил весомых доказательств, позволивших ему сделать подобные выводы, даже после запроса МОК. В результате в международном комитете провели дополнительные разбирательства, лишив Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранив сборную от Игр-2018 в полном составе. В соревнованиях смогут принять участие отдельные спортсмены, которые смогут доказать непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они будут выступать под олимпийским флагом.

 

Fancy Bear начала активную деятельность в 2016 году. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS и поэтапно публиковали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 16:48 10:01:2018

Maklārens malacis. Gods viņam un slava!

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Кроме того, стало известно, что представители США и Канады 17:08 10:01:2018

отбросим Канаду это Омериканцы, едим дальше, Омерикаанского пловца который быстрее плавает проверили? Латуши и хохлы не отписывааться

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Jurists 20:35 10:01:2018

Svētā muldoņa ordeni viņam un tev ari/ Tikai tev 2 pakāpes.

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планета в щупальцах спрута 16:52 10:01:2018

США - это как гигантский спрут, сжимающий всю планету своими погаными щупальцами. Только Россия осмелилась бросить вызов монстру, за что чудовище и все перед ним пресмыкающиеся стали поливать Россию грязью и всячески вредить ей.

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ин-на 17:30 10:01:2018

все делишки вонючей пиндосовской мрази станут известны. негодяи будут выведены на чистую воду и наказаны за свою ложь и преступления

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 17:43 10:01:2018

Как можно верить челу с такой гнилой рожей..?

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:))) 19:00 10:01:2018

Lieliski. Kārtis jums rokā kā saka. Nu tagad krievi vērsīsies kādā tiesā beidzot? Atbilde- nē. Olimpiskajā komitejā, tāpat kā bobsleja federācijā sēž krievu apmaksāti ielikteņi.
Kāpēc krievi netiesājas? Viņiem nav ko teikt, jo viss ko Maklarens raksta ir patiesība :))) Tas, ka anglosakši grib izmantot situāciju, lai dabūtu nost tādus lupatas kā Bahs,tas ir tikai normāli.

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swadro 21:13 10:01:2018

атрышка

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)