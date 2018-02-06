Известно, что одни продукты несут организму пользу, а другие — нет. Те, кто внимательно относится к своему рациону, стараются отдавать предпочтение фруктам, овощам, постному белку и другой пище, которую мы привыкли считать полезной. Но не все знают, что определенное сочетание разных продуктов может умножить их пользу в несколько раз.

Шпинат + клубника

Этот вариант идеален для тех, кто испытывает недостаток железа. В шпинате содержится около 3 мг железа, но лучше всего оно усваивается с витамином С, который можно найти в клубнике, лимоне, киви и других фруктах. Шпинат и клубника — не самое тривиальное сочетание, но тут стоит проявить фантазию. Например, можно сделать легкий салат, добавив к зелени и ягодам немного рикотты и сбрызнув все соком лимона.

Салат + растительное масло

Те, кто привык считать калории, зачастую отказываются от жиров в любом виде. Налегаете на сырые овощи, но регулярно чувствуете дискомфорт в желудке? Это неудивительно, ведь организму непросто переварить такое количество клетчатки. А вот растительное масло способствует усвоению полезных веществ. Бояться правильных жиров не стоит, они необходимы даже на самой строгой диете. Если не любите масло, то добавьте в салат авокадо, в нем содержатся жирные кислоты Омега-9.

Банан + йогурт

Чтобы кальций усваивался лучше, его необходимо сочетать с продуктами, содержащими инулин, который действует подобно пребиотикам. Это вещество присутствует в чесноке, луке, артишоках, пшенице, топинамбуре и в бананах. Наиболее привычным и полезным сочетанием из этого списка станет банан и йогурт (или творог).

Яблоки + темный шоколад

В яблоках содержится кверцетин, а в темном шоколаде — катехин. Сочетание этих двух антиоксидантов улучшает работу сердца и разжижает кровь. Чтобы получить максимум пользы, сделайте полезный десерт: растопите темный шоколад на водяной бане и обмакните в него кусочки яблок, оставьте на час в холодильнике.

Зеленый чай + лимон

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые регулируют уровень сахара в крови и ускоряют обмен веществ. Многочисленные исследования доказывают, что лимон в несколько раз улучшает усвоение полезных веществ из чая.

Ягоды + овсянка

И в овсянке, и в ягодах содержатся фитохимикалии, обладающие сильнейшими антиоксидантными свойствами. Вместе эти продукты дают еще большую пользу. Вдобавок ко всему, овсянка с ягодами уменьшает уровень сахара в крови и позволяет надолго сохранить чувство насыщения.

Кофе + корица

Корица является лучшим дополнением к черному кофе. Эта специя практически не содержит калорий, но богата антиоксидантами. Корица ускоряет обменные процессы, а в сочетании с кофеином еще и способна эффективно сжигать жир.

Хумус + оливковое масло

Хумус содержит массу питательных веществ, которые в сочетании с оливковым маслом увеличивают в крови уровень серотонина, или «гормона счастья». Последний, в свою очередь, способствует чувству насыщения.