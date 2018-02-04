Малахов подстроил сюжет с девственностью Шурыгиной(3)

Лента новостей
Как защитить глаза при работе за компьютером? Шок: журналист раскрыл «изнанку» работы спецслужб Латвии Опрос: Латвия — в застое! И деградирует... Кто травит в Риге детей в садика. Подозревают компанию «Kindercatering» Спасший Шамиля Басаева врач рассказал об «эпидемии красоты» в Чечне Пентагон: Россия и Китай к 2020 году смогут уничтожить американские спутники Гуманисты, помогавшие вьетнамцам попасть в Латвию, получили реальные сроки Британия сможет конфисковать любые активы русских богачей Америка выходит на 1-е место в мире по добыче нефти
Eще в разделе
Спасший Шамиля Басаева врач рассказал об «эпидемии красоты» в Чечне Казах притворился девушкой и прошел в финал конкурса красоты Студенты Флориды возмутились отсутствием бесплатных тампонов для мужчин и испачкали штаны Саласпилс – родина, вероятно, самого идиотского перекрестка в Латвии Звезда “Аншлага” борется за жизнь после двух остановок сердца
Владимир Бучельников
10:20 04.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Отец Дианы Шурыгиной Алексей рассказал о хитрых уловках на которые пошел Андрей Малахов, чтобы вытащить его и его дочь на новые эфиры, а также чтобы придать всей истории большую скандальность. Мужчина, как он сам рассказывает, был введен в заблуждение.

Диана Шурыгина, ставшая знаменитой на всю страну после огласки истории с изнасилованием на вечеринке, продолжает привлекать к себе внимание общественности. Интересуется народ и ее родственниками. Отец девушки Алексей Шурыгин огоошил новостью, что больше не хочет светиться на ток-шоу. Впрочем, после этого он появился в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

 

Мужчина подчеркнул, что решился прервать своеобразное затворничество из-за обещаний Андрея Малахова. «Меня подкупили тем, что сказали – будет реально прямой эфир и я смогу сказать то, что думаю. За день до съемок мы встретились с Андреем Малаховым. Полтора часа разговаривали, записали интервью. Я рассказал ему все, как было сначала до конца, от первого звонка Дианы из этого коттеджа», – цитирует Алексея Шурыгина сайт «Комсомольская правда».

 

Он добавил, что в личном общении не заметил у Малахова никакого напряжения или пренебрежения. Наоборот, разговор произвел на Алексей Шурыгина положительное впечатление. Однако на конечный результат, созданный ведущим, это не повлияло, пожаловался отец Дианы Шурыгиной. «Я ему предъявил материалы дела, экспертизы. А в итоге ничего из этого не показали! И сам Андрей в студии вел себя так, словно мы с ним никогда не общались», – заметил он.

 

Более того, он уверяет, что еще один скандал, связанный с именем его дочери, был прямо срежиссирован Андреем Малаховым. Речь идет о решении юной красотки восстановить свою девственность. По словам Алексея Шурыгина, запись была сделана в рамках видеоблога «Шуры-муры», который Малахов снимал вместе с его дочерью.

 

«Диане было предложено сделать рекламу клинике. Она не хотела, но Андрей убедил, что это нужно сделать. Клиника специализируется на пластической хирургии – увеличение груди, восстановление девственности. Вот Диана и стала инструментом этой рекламы», – объяснил Алексей Шурыгин.

 

«Сейчас он в своих передачах представляет: ой, посмотрите, как она себя ведет. Ну, извини, дорогой, ты это сам снимал, ты это придумывал, ты это режиссировал.Это подло с его стороны», – добавил он.

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ваня 10:53 04:02:2018

Вся семейка шлюхи... Как и по сути весь русский мир...

« ответить
Profile_default
странно 11:26 04:02:2018

лотыши в мешках кгб,30 лет боятся открыть,сейчас актовая любовь с американцами,а русские шлюхи.ты уж или трусы в бане одевай,или крестик снимай

« ответить
Profile_default
Статья в разделе Политика 11:26 04:02:2018

Стесняюсь спросить, а при чем здесь политика?! Или у вас сегодня "Ваня" за главного?

« ответить

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (15)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV