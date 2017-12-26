Мальчик Путину: а в телевизоре вы выглядите лучше (5)

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Тимур Пушкарев
16:58 26.12.2017
В мире / Россия

Президент Владимир Путин пообщался с юными гостями Кремлевской елки и рассказал им, каково это — руководить Россией.

Дети и подростки во вторник посетили главный новогодний праздник страны. Здесь же присутствовали журналисты, которые спрашивали гостей о впечатлениях от мероприятия. После елки юные зрители вышли на Соборную площадь, там их развлекали аниматоры. Это было частью запланированной программы, затем дети традиционно должны были отправиться на «ГУМ-каток».

 

Российский лидер оказался на площади по пути на заседание правительства. Для всех появление президента стало сюрпризом, дети быстро взяли его в кольцо и стали возбужденно выкрикивать вопросы. На краткой встрече с президентом присутствовали порядка 200 детей в возрасте от семи до 14 лет.

 

Глава государства спрашивал у детей, откуда они. Маленькие зрители приехали на елку с Ямала, из Курска, Татарстана и других концов страны. Путин рассказал, что бывал во многих из этих регионов. Любимым городом президент назвал Санкт-Петербург, где родился и вырос.

 

Некоторые ребята оказались крайне политически сознательными. «Как вы относитесь к оппозиции?» — прозвучал вопрос. — «Уважительно. К здравой», — ответил президент.

 

«А к хоккею?» — «Люблю», — сказал Путин.

 

Дети поинтересовались, проедет ли Путин на машине по мосту в Крым. Президент обещал сделать это.

 

Некоторые ребята высказывались с нескрываемой детской непосредственностью. «А если честно, вы по телевизору лучше выглядите», — сказал кто-то из детей. «Ну ничего», — без обиды воспринял эти слова Путин.

 

«Мы с вами виделись», — сказал один из ребят. «Как сейчас помню», — засмеялся президент.

 

Звучали и традиционные праздничные вопросы. Кто-то из детей поинтересовался, исполняет ли Дед Мороз желания. «Некоторые исполняет», — поделился опытом глава государства.

 

Дети спросили, трудно ли управлять государством. «Такой страной, как наша, не трудно, где живут такие ребятишки, как вы», — признался Путин.

 

«А вот там стоит Дмитрий Песков?» — поинтересовался один из детей. Путин ответил, что Песков, вероятнее всего, уже в Доме правительства, где предстоит следующее мероприятие.

 

«Я еду в Дом правительства, чтобы поздравить правительство с наступающим Новым годом», — попытался президент покинуть плотное кольцо детей, но безуспешно.

 

Ребята шумели и выкрикивали все новые вопросы. Президент предложил сфотографироваться на прощанье. Но и тут были заминки. Путин обратил внимание ребят на то, что нужно дать возможность удобнее встать тем, кто меньше. Итогом импровизированной встречи с юными гражданами стало скандирование поздравлений вместе с президентом. «С Новым годом!» — кричал Путин, которому вторили дети.

 

«То, что мы замерзли, теперь не считается», — раздавалось в толпе ребятишек, которые вслед за президентом покидали Соборную площадь.

РИА Новости / Фото РИА Новости
Комментарии (5)
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ваня 17:14 26:12:2017

Педофил недомерок выбирал партнеров??не повезло коммуто..

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выбирал партнеров??не повезло коммуто.. 17:48 26:12:2017

Не дрейфь, болезный. Повезёт тебе в другой раз.

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gadkij utjonok nash imperator 17:49 26:12:2017

a cho tam pro vneshnostj, v dushe karlikj voobsche urod

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ваня 17:58 26:12:2017

А по другому может быть???

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Бля! 19:32 26:12:2017

Боже, какая же мерзость- ваня тут серит. Только алкашка такого урода могла
родить-высрать. Это же не человек, это точно биомусор, как его тут и называют.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)