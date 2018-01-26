Мальчик соврал о педофилах в Марупе (1)

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Владимир Бучельников
07:54 26.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В минувшие сутки по соцсетям разошлась информация о том, что в Марупе орудуют злоумышленники, которые пытаются завлечь в свой микроавтобус детей. Выяснилось, что информация ложная — 12-летний мальчик ее придумал, чтобы скрыть свои проделки.

По словам главы Криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, школьник соврал о том, что его пытались затащить в микроавтобус двое мужчин.

 

«Скорее всего, ребенок переживал, поэтому и придумал эту историю, чтобы себя защитить», — отметил он.

 

Созинов отметил, что не осуждает сообщивших о ЧП родителей, поскольку они не знали правду.

 

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 января, в Марупе к мальчику подъехал белый микроавтобус, водитель которого предложил школьнику сесть к нему в машину. Мальчик отказался и потом рассказал о случившемся учительнице и одноклассникам.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
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СОВЕТНИК БОГА 09:55 26:01:2018

Ничего..
Молодцы полицейские.!
Отработали..
И по настоящей инфе отработают.. если что..

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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