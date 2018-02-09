Мама российского рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова вырастила двоих сыновей, а теперь помогает воспитывать трехлетнюю внучку Алису. Симона Яковлевна активно пользуется соцсетями и часто хвастается в микроблоге успехами девочки.

Недавно мама Тимати решила поделиться своими размышлениями о том, как воспитать успешного ребенка. По ее словам, детей следует учить смелости и развивать их творческие способности.

«Меня часто спрашивают о том, как воспитать успешных детей. Поверьте, нет специальных рецептов! Воспитывая Алису, я учитываю свои прошлые ошибки, но совершенно не факт, что не будет других. В моем понимании успешный — это смелый, тот, кто не боится рисковать и добиваться. Прежде всего, это работа родителей над собой. Надо убрать из головы панический страх за свое чадо! Я не говорю о неоправданном риске! На то мы и родители, чтобы всегда предусматривать ситуацию.

Дети намного сильнее, чем нам кажется. В нашей лексике я не использую слово «страшно» и требую того же от окружающих нас людей. Ребенок не понимает значение этого слова, пока мы сами его не обучим. Все рождаются с чувством самосохранения и этого достаточно на мой взгляд. Не бойтесь дать ребенку возможность попробовать и ощутить вкус победы! Вы не обязаны выслушивать «страшные истории», которые якобы с кем-то произошли… Но, как взрослые люди, вы обязаны обеспечить ребенку безопасность и моральный комфорт!».