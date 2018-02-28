Мамин взгляд

Недавно обратил внимание, что в серии моих последних публикаций преобладают мелкие персонажи: мыши, дятлы, синицы, белки. И решил поискать кого–то покрупнее — благо следы лесных обитателей видел в лесах не раз.

Наконец собрался в дальние острова. Места там глухие, малопосещаемые людьми. Да и охотничий сезон закончился, никто зверей сейчас не тревожит.

У лесных обитателей скоро начнет появляться приплод. У кабанов, например, опоросы могут быть очень рано — уже в середине марта не раз видел крошечные следочки, хотя снег еще не сходил.

С самого раннего утра заметил свежий лосиный след на вырубке. Но решил не двигаться по нему, чтобы не поднять устроившегося на дневку после ночной кормежки зверя. Стал обходить квартал за кварталом — нет выхода. Значит, лось где–то рядом. И только после этого стал осторожно идти по заходному следу.

Углубляться в чащу не пришлось: едва прошел с сотню метров, как увидел стоящего лося.

Он видел меня, но не пытался убежать. Он просто стоял и смотрел. Я тоже остановился, и мы долго изучали друг друга. По небольшому силуэту, по общей окраске боков и отсутствию пеньков между ушей, из которых должны вырасти рога, понял — самка. Но больше всего меня впечатлил взгляд лосихи: спокойный, без намека на страх. В нем читалось нечто важное, не позволяющее ей срываться с места и мчаться напролом.

У лосей чаще всего бывают двойни — значит, вполне может быть, что будущая мать сейчас ответственна сразу за три жизни: свою и двух детей. И потому ей так важно сохранять спокойствие — не ради себя, а ради новых жизней в ее утробе. С таким же выражением смотрит беременная женщина — для нее нет иных забот, чем мысли о малыше. Глубина взгляда будто пронзает время и пространство: любая мать, хотя она еще носит в себе новую жизнь, уже словно видит свое чадо родившимся и готова отдать жизнь ради благополучия будущего малыша.

Лосиха смотрела на меня, будто укоряя: ну разве ты не видишь, мне нельзя ни бегать, ни напрягаться, ни беспокоиться. Так чего же не уходишь прочь, чтобы я осталась наедине со своими будущими лосиками? Им еще не время рождаться, ведь вокруг снег и мороз. Да еще ты пришел — а кто знает, какие твои намерения…

Я медленно развернулся и по своим следам удалился из этого острова. Пусть в нем так и останутся только мать–лосиха и то спокойствие, какое ей сейчас нужнее всего.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.