Кто-то называет действия правительства росписью на смертном приговоре русскоязычному населению, другие заявляют, что ждать чего-то другого от правящих было бы попросту глупо. Самым же эмоциональным выступлением сегодня стала, пожалуй, речь евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина, который пообещал латвийским “холопам у власти расплаты” за действия.
“У меня нет слов. Это даже не хамство, не высокомерное отношение к своему народу, к своим детям и к их родителям — заказчикам образования. Это холопы, дорвавшиеся до власти.
Желающие мстить, топтаться на самом святом, лгать безудержно и бесконечно. Других слов нет.
Но мы должны бороться до последнего. До конца. Каким бы он не был! Самое плохое сейчас — раскиснуть нам всем, кому дорога русская школа, и всем опустить руки.
А они, конечно, за это заплатят — и в прямом, и в переносном смысле”, — написал евродепутат на своей фейсбук странице.
Как сообщалось, кабинет министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на государственный язык.
Занесли страну в глубокую задницу и имитируют бурную деятельность своими идиотскими реформами.« ответить
Eto mamikin imitirujet burnuju dejateļnost, čtobi snova vibrali. Ot takoi haljavi trudno otkazatsja, vot i žopu rvjot, v nadežde, čto vatniki jemu poverjat.« ответить
А что сделал Vova?« ответить
Ruskojazičnije aizmirsuši savu statusu - okupanti. Apzinieties laicīgi , ka krievu valodu labāk šeit aizmirst un , jo ātrāk to izdarīsiet , jo pašiem būs labāk.« ответить
И кто же им такой статус присвоил? Уж не ты ли? И кого оккупировали дети, рожденные в типанезависимой Латвии?« ответить
ИЛИ народ перестанет брызгать слюной на кухнях и начнёт изучать Теорию управления, и будет активно входить в управление государственными процессами, ИЛИ эта территория будет просто зачищена от людей, в том числе через прямой геноцид. Решайте (уже поскорей)!« ответить
Мамыкин за копейку удавится, роль борца ему идёт, как корове седло« ответить
Смени погоняло,чучело.« ответить
НЫНЕШНИЕ ВЛАСТЬИМУЩИЕ ДЕЯТЕЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ У РУЛЯ ВЛАСТИ ,,СВЯТОЕ,, ВИДЯТ ТОЛЬКО В СВОИХ ПОРТФЕЛЯХ ,ДОЛЖНОСТЯХ И ОКЛАДАХ !!!« ответить
А НА ПРОБЛЕМЫ И БЕДЫ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ-ИМ ГЛУБОКО НАСРАТЬ С ВЫСОКОЙ БАШНИ !!!