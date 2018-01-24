Мамыкин о правительстве: холопы у власти, топчущие святыни, лгущие. Они заплатят!(11)

Лента новостей
Собчак накануне выборов посетит Вашингтон с деловым визитом США напичкают Европу новейшим оружием для защиты от России Трассу в Сигулде признали подходящей для Олимпийских игр в Швеции Эксперт ПАСЕ: власти Чечни продолжают преследовать геев Правительство поделит больницы Латвии на несколько сортов Российским спортсменам рекомендуют отказаться от участия в Олимпиаде Французское СМИ: французы теперь пьют больше, чем россияне! Портрет русского в Балтии: любит Россию, всем недоволен, не верит НАТО Люди бегут из России. Олигархической власти — плевать на народ
Eще в разделе
СМИ: Столетие Латвии отметят гей-поцелуями у памятника Свободы «Памперс смени»: Лембергс поставил на место скандалиста Кайминьша (+ВИДЕО) Политолог: Русским Латвии оставили гнусный выбор между Кремлем и латышской политической элитой Правительство одобрило обучение в школах только на латышском Политик: русским в Латвии угрожает смерть. В хорошем смысле
Виталий Вавилкин
17:10 23.01.2018
Политика / Политики

Поддержка правительством идеи министра образования Карлиса Шадурскиса о переводе русских школ на латышский язык уже вызвало ряд крайне негативных высказываний со стороны общественности.

Кто-то называет действия правительства росписью на смертном приговоре русскоязычному населению, другие заявляют, что ждать чего-то другого от правящих было бы попросту глупо. Самым же эмоциональным выступлением сегодня стала, пожалуй, речь евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина, который пообещал латвийским “холопам у власти расплаты” за действия.

 

“У меня нет слов. Это даже не хамство, не высокомерное отношение к своему народу, к своим детям и к их родителям — заказчикам образования. Это холопы, дорвавшиеся до власти.

Желающие мстить, топтаться на самом святом, лгать безудержно и бесконечно. Других слов нет.

 

Но мы должны бороться до последнего. До конца. Каким бы он не был! Самое плохое сейчас — раскиснуть нам всем, кому дорога русская школа, и всем опустить руки.

 

А они, конечно, за это заплатят — и в прямом, и в переносном смысле”, — написал евродепутат на своей фейсбук странице.

Как сообщалось, кабинет министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на государственный язык.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Правители полное дерьмо 17:16 23:01:2018

Занесли страну в глубокую задницу и имитируют бурную деятельность своими идиотскими реформами.

« ответить
Profile_default
Vova 17:45 23:01:2018

Eto mamikin imitirujet burnuju dejateļnost, čtobi snova vibrali. Ot takoi haljavi trudno otkazatsja, vot i žopu rvjot, v nadežde, čto vatniki jemu poverjat.

« ответить
Profile_default
Юрий 23:31 23:01:2018

А что сделал Vova?

« ответить
Profile_default
LL 17:22 23:01:2018

Ruskojazičnije aizmirsuši savu statusu - okupanti. Apzinieties laicīgi , ka krievu valodu labāk šeit aizmirst un , jo ātrāk to izdarīsiet , jo pašiem būs labāk.

« ответить
Profile_default
Болезному 17:32 23:01:2018

И кто же им такой статус присвоил? Уж не ты ли? И кого оккупировали дети, рожденные в типанезависимой Латвии?

« ответить
Profile_default
И в Латвии есть НОД 17:25 23:01:2018

ИЛИ народ перестанет брызгать слюной на кухнях и начнёт изучать Теорию управления, и будет активно входить в управление государственными процессами, ИЛИ эта территория будет просто зачищена от людей, в том числе через прямой геноцид. Решайте (уже поскорей)!

« ответить
Profile_default
П у т и н 17:28 23:01:2018

Мамыкин за копейку удавится, роль борца ему идёт, как корове седло

« ответить
Profile_default
Юрий 23:33 23:01:2018

Смени погоняло,чучело.

« ответить
Profile_default
рижанин 17:46 23:01:2018

НЫНЕШНИЕ ВЛАСТЬИМУЩИЕ ДЕЯТЕЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ У РУЛЯ ВЛАСТИ ,,СВЯТОЕ,, ВИДЯТ ТОЛЬКО В СВОИХ ПОРТФЕЛЯХ ,ДОЛЖНОСТЯХ И ОКЛАДАХ !!!
А НА ПРОБЛЕМЫ И БЕДЫ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ-ИМ ГЛУБОКО НАСРАТЬ С ВЫСОКОЙ БАШНИ !!!

« ответить
12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV