Поддержка правительством идеи министра образования Карлиса Шадурскиса о переводе русских школ на латышский язык уже вызвало ряд крайне негативных высказываний со стороны общественности.

Кто-то называет действия правительства росписью на смертном приговоре русскоязычному населению, другие заявляют, что ждать чего-то другого от правящих было бы попросту глупо. Самым же эмоциональным выступлением сегодня стала, пожалуй, речь евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина, который пообещал латвийским “холопам у власти расплаты” за действия.

“У меня нет слов. Это даже не хамство, не высокомерное отношение к своему народу, к своим детям и к их родителям — заказчикам образования. Это холопы, дорвавшиеся до власти.

Желающие мстить, топтаться на самом святом, лгать безудержно и бесконечно. Других слов нет.

Но мы должны бороться до последнего. До конца. Каким бы он не был! Самое плохое сейчас — раскиснуть нам всем, кому дорога русская школа, и всем опустить руки.

А они, конечно, за это заплатят — и в прямом, и в переносном смысле”, — написал евродепутат на своей фейсбук странице.

Как сообщалось, кабинет министров Латвии во вторник принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях нацменьшинств на государственный язык.