Марафонец просидел дистанцию в туалете, стал чемпионом и попался

Организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали бегуна Келли Эгню за то, что тот прятался в биотуалете во время прохождения дистанции. Об этом сообщает Marathon Investigation.

По информации издания, Эгню придумал схему обхода дистанции — он возвращался на стартовую линию после очередного круга, проводил семь минут в биотуалете и снова финишировал, приписывая себе лишние полтора километра.

Нарушение заметил один из судей, фиксирующий результаты. «Когда Келли закончил круг, он пересек финишную черту и остановился. Он стоял, глядя на монитор на финише, и отправился в биотуалет. Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал», — сказал очевидец.

Спортсмен побеждал в марафоне сезона-2014/15. После инцидента Эгню пожизненно дисквалифицировали с соревнований, а его результаты были аннулированы.

Суть марафонов Across the Year заключается в преодолении дистанции за определенное время. Победителем считается тот, кто пробегает наибольшую дистанцию за 24, 48 и 72 часа или за шесть дней.