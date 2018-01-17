Марафонец просидел дистанцию в туалете, стал чемпионом и попался

Лента новостей
Врачи потребовали денег... Патриарх Кирилл осудил гомосексуализм в Еврейском музее Павловский: Путин «прикрывает» разграбление России Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР Сенаторы США жёстко ударят по близким к Путину олигархам России Тридцать лет без права передачи Народ Латвии отказался верить правительству и ЕС О благородном разбойнике Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут!
Eще в разделе
На Australian Open Севастова сыграет с Шараповой Легенда «Манчестер Юнайтед» возглавит сборную Уэльса Расизм в России цветёт и пахнет Британские СМИ: футболисты РФ готовы принимать допинг на ЧМ-2018 Новый тренер Остапенко: Алена может выиграть Australian Open
Виталий Вавилкин
15:10 16.01.2018
Спорт

Организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали бегуна Келли Эгню за то, что тот прятался в биотуалете во время прохождения дистанции. Об этом сообщает Marathon Investigation.

По информации издания, Эгню придумал схему обхода дистанции — он возвращался на стартовую линию после очередного круга, проводил семь минут в биотуалете и снова финишировал, приписывая себе лишние полтора километра.

 

Нарушение заметил один из судей, фиксирующий результаты. «Когда Келли закончил круг, он пересек финишную черту и остановился. Он стоял, глядя на монитор на финише, и отправился в биотуалет. Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал», — сказал очевидец.

 

Спортсмен побеждал в марафоне сезона-2014/15. После инцидента Эгню пожизненно дисквалифицировали с соревнований, а его результаты были аннулированы.

 

Суть марафонов Across the Year заключается в преодолении дистанции за определенное время. Победителем считается тот, кто пробегает наибольшую дистанцию за 24, 48 и 72 часа или за шесть дней.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV