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«В то время, как большие гладиаторы начали борьбу вокруг американского «досье на Россию», в котором в санкционном списке американцы хотят видеть всю администрацию Кремля, правительство и 96 российских миллиардеров, Латвия тоже вышла на арену со своим мечом.

В список также добавлены российские шпионы, которые похитили Александра Литвиненко, бывшего российского шпиона, бежавшего на Запад, а также президент Чечни Рамзан Кадыров и представители силовых структур Чечни, которые жестоко расправились с геями.» — пишет Марис Краутманис в «Неаткариге», перевод Press.lv.

«Так или иначе, но Сейм примет список Магнитского в ближайшем будущем. Партии правящей коалиции и часть оппозиции за это проголосуют. Список не поддержит «Согласие» и, возможно, депутат Валдис Калнозолс из СЗК. Конечно, ожидается восхождение политиков на трибуну, и долгие пылкие речи, ведь впереди выборы, и это станет возможностью продемонстрировать избирателям свои национальные принципы или их отсутствие. Ясно и то, что президент Раймонд Вейонис не будет артачиться и быстро примет решение Сейма.»

«Каковы будут последствия принятия «списка Магнитского» для Латвии? Однозначного ответа нет, потому что будут выгоды и потери. Латвия продемонстрирует, что действует также, как Эстония и Литва, и это станет демонстрацией единства Балтии. Латвия покажет, что она является одной из трёх старательных сторонниц США и эдаким американским лобби в Европейском союзе, призывая другие европейские страны не быть снисходительными к России. Тогда можно надеяться, что американцы похлопают наши высшие чины по плечу и еще раз подтвердят, что 5-ая статья договора НАТО в силе — если русские нападут на нас, силы НАТО будут стрелять в русских.

В России у шутников будет повод посмеяться над «медленном стартом» Балтии при принятии списка, который был актуален восемь лет назад, но власть имущие соседних государств воспримут это как очень недружелюбный жест. Очень раздосадованы будут власть имущие в России. Для них в настоящий момент актуальны и другие внешнеполитические проблемы, но какая-то месть все же последует.

Когда США приняли список Магнитского, Россия отреагировала, приняв так называемый закон Димы Яковлева, которым запретила американцам адоптировать детей из российских детдомов. Этот ужасный закон коснулся всех, кто начал процесс усыновления. Но Россия так поступает — когда чувствует, что на нее нападают, дает еще более неадекватный зеркальный ответ.

Для экономических интересов Латвии, «список Магнитского», в лучшем случае не даст ничего хорошего, в худшем случае сделает хуже. И так уже все виды экономических отношений с Россией очень затруднены санкциями и эмбарго. Но министр иностранных дел Эдгар Ринкевич скажет, что есть ведь ценности! «Вы не можете идти только одним путем, в котором у вас есть абсолютный интерес: давайте поторгуем и оставим споры о том, что происходит в мире. С таким же успехом мы могли бы сказать — Крым — часть России», — недавно сказал он в ТВ программе De facto.

Из-за ценностей мы должны нести убытки, но тогда не надо винить министров за слабую защиту интересов Латвии, если их отрасли страдают от ценностей! Уменьшается грузооборот в портах. А с чего ему увеличиваться? Поедет Министр транспорта Улдис Аугулис в Москву, чтобы поговорить о сотрудничестве, а там ему скажут: «Что ты тут ищешь, бл … ? Вы нам на голову срете, и мы вам еще что-то должны дать?» Проблема.

Тогда вы, «сороситы» и «меронисты» могли бы как-нибудь сами между собой решить, чтобы потом рассказать народу, что на самом деле важнее — ценности или интересы. Больше других ответ на вопрос об интересах и ценностях хотели бы услышать те латыши, которые из-за бедности уже уехали или планируют собирать чемоданы в Великобританию.»