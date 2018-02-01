В список также добавлены российские шпионы, которые похитили Александра Литвиненко, бывшего российского шпиона, бежавшего на Запад, а также президент Чечни Рамзан Кадыров и представители силовых структур Чечни, которые жестоко расправились с геями.» — пишет Марис Краутманис в «Неаткариге», перевод Press.lv.
«Так или иначе, но Сейм примет список Магнитского в ближайшем будущем. Партии правящей коалиции и часть оппозиции за это проголосуют. Список не поддержит «Согласие» и, возможно, депутат Валдис Калнозолс из СЗК. Конечно, ожидается восхождение политиков на трибуну, и долгие пылкие речи, ведь впереди выборы, и это станет возможностью продемонстрировать избирателям свои национальные принципы или их отсутствие. Ясно и то, что президент Раймонд Вейонис не будет артачиться и быстро примет решение Сейма.»
«Каковы будут последствия принятия «списка Магнитского» для Латвии? Однозначного ответа нет, потому что будут выгоды и потери. Латвия продемонстрирует, что действует также, как Эстония и Литва, и это станет демонстрацией единства Балтии. Латвия покажет, что она является одной из трёх старательных сторонниц США и эдаким американским лобби в Европейском союзе, призывая другие европейские страны не быть снисходительными к России. Тогда можно надеяться, что американцы похлопают наши высшие чины по плечу и еще раз подтвердят, что 5-ая статья договора НАТО в силе — если русские нападут на нас, силы НАТО будут стрелять в русских.
В России у шутников будет повод посмеяться над «медленном стартом» Балтии при принятии списка, который был актуален восемь лет назад, но власть имущие соседних государств воспримут это как очень недружелюбный жест. Очень раздосадованы будут власть имущие в России. Для них в настоящий момент актуальны и другие внешнеполитические проблемы, но какая-то месть все же последует.
Когда США приняли список Магнитского, Россия отреагировала, приняв так называемый закон Димы Яковлева, которым запретила американцам адоптировать детей из российских детдомов. Этот ужасный закон коснулся всех, кто начал процесс усыновления. Но Россия так поступает — когда чувствует, что на нее нападают, дает еще более неадекватный зеркальный ответ.
Для экономических интересов Латвии, «список Магнитского», в лучшем случае не даст ничего хорошего, в худшем случае сделает хуже. И так уже все виды экономических отношений с Россией очень затруднены санкциями и эмбарго. Но министр иностранных дел Эдгар Ринкевич скажет, что есть ведь ценности! «Вы не можете идти только одним путем, в котором у вас есть абсолютный интерес: давайте поторгуем и оставим споры о том, что происходит в мире. С таким же успехом мы могли бы сказать — Крым — часть России», — недавно сказал он в ТВ программе De facto.
Из-за ценностей мы должны нести убытки, но тогда не надо винить министров за слабую защиту интересов Латвии, если их отрасли страдают от ценностей! Уменьшается грузооборот в портах. А с чего ему увеличиваться? Поедет Министр транспорта Улдис Аугулис в Москву, чтобы поговорить о сотрудничестве, а там ему скажут: «Что ты тут ищешь, бл … ? Вы нам на голову срете, и мы вам еще что-то должны дать?» Проблема.
Тогда вы, «сороситы» и «меронисты» могли бы как-нибудь сами между собой решить, чтобы потом рассказать народу, что на самом деле важнее — ценности или интересы. Больше других ответ на вопрос об интересах и ценностях хотели бы услышать те латыши, которые из-за бедности уже уехали или планируют собирать чемоданы в Великобританию.»
Гадить и страдать. Страдать и гадить.« ответить
Так кто тут враг страны и народа? кто предатель? кто вредитель?« ответить
Ответ однозначный: тот, кто за гранты продал свою страну..
Ну, если правящим так сильно хочется поскорей убить сию колонию, то пусть стараются поэнергичней, а то ещё кто-то где-то в этой пустоши зацепился и не сваливает! :)« ответить
\\\Так кто тут враг страны и народа? кто предатель? кто вредитель?\\\« ответить
Враги и вредители - это те, кто орешки втихаря хрумкует в РИМИ...
под дыхало получат подпиндосовские шавки от России« ответить
ты кже сос нула у окурка кабаева похоже .проглоти старую сперму от недоростка« ответить
А как они в теме Спорт заткнулись!)))) любо-дорого посмотреть ))))« ответить
Глисты как я только срать и умеют!« ответить
гадить пу т леру на плешик очень даже хорошо . царек педофил получит свое« ответить
подпиндосовские шавки уже получили, а закончат они совсем плохо - тотальныы вымиранием. туда вам и дорога!« ответить
Es ēsmu tērēbuņšu un viss« ответить
Так кто тут враг страны и народа? кто предатель? кто вредитель?« ответить
Ответ однозначный: тот, кто за гранты продал свою страну.
Практически исчезнувшее государство, "латвия" не просто слово такое, а инструмент которым прикрывают чудовищные преступления против человечности, легализируют коррупцию и криминальное управление шоблой латышских отмороженных нацистов , такая коричневая субстанция конечно-же существовать не может, латыши лживы и буквально "заточены" неуёмной алчностью на воровство. Латыши не имеют уважения, нет культуры, нет достоверной истории, нет ничего, кроме вселатышского сумасшествия и оголтелого нацизма. Кроме всего прочего латыши приняли "зверя" и пропагандируют содомию, возможно не все латыши педарасы, но стремительное сокращение латышского населения говорит об обратном. Латыши не имеют будущего, "проект" латвия несовместим с жизнью, нацисты латыши вымирают в полной нищете, туда им дорога, гитлер заждался латышских зверьков голимых.« ответить
Эх,Иван,иван,хреновый ты "русский",оно и видно-пердиот,коль не знаешь древнего словенского-русского поверия;кого ПРЕЖДЕВРЕМЕННО"хоронят",тот ДОЛГО живёт!« ответить
Во-первых, ник-имя Ivan, во-вторых, полемика с нацистами которые успокаивают себя приметами невозможна - гуманитарная верёвка и могила в помощь, в-третьих, комментировать комментарии комментаторов удел слабоумных. Так понятно латышара убогая?!« ответить
Это, вы, тупые подпиндосовские бл***ди, зае***али Россию хоронить! Сами, сцуки, и сдохнете за этим делом.« ответить
Kādu draņķi tu rij vai arī no bērnības ''apbižots''?« ответить