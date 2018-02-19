LETA

Бизнесмена Мариса Мартинсонса, которого в пятницу вечером задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), в воскресенье выпустили из изолятора.

Возможно, что в воскресенье будет отпущен и президент Банка Латвии Илмар Римшевич, которого БПБК задержало в субботу вечером.

Как сообщалось, Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, и в данный момент статус подозреваемого к нему не применен, рассказал агентству LETA адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.

Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции. О дальнейших действиях БПБК адвокату неизвестно, и более подробной информации о следственных действиях он предоставить не может.

Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.

Римшевич, явившись в БПБК, подтвердил свою готовность предоставить всю интересующую учреждение информацию и принять участие во всех процессуальных действиях, чтобы по возможности быстрее выяснить истину, но БПБК самым актуальным сочло оформление факта задержания. По факту задержания готовится жалоба.