Задержанного Мартинсонса KNAB выпустил из изолятора(10)

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LETA
Герман Бергер
20:15 18.02.2018
Наша Латвия / Социум

Бизнесмена Мариса Мартинсонса, которого в пятницу вечером задержали сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), в воскресенье выпустили из изолятора.

Возможно, что в воскресенье будет отпущен и президент Банка Латвии Илмар Римшевич, которого БПБК задержало в субботу вечером.

 

Как сообщалось, Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, и в данный момент статус подозреваемого к нему не применен, рассказал агентству LETA адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

 

Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.

 

Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции. О дальнейших действиях БПБК адвокату неизвестно, и более подробной информации о следственных действиях он предоставить не может.

 

Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.

 

Римшевич, явившись в БПБК, подтвердил свою готовность предоставить всю интересующую учреждение информацию и принять участие во всех процессуальных действиях, чтобы по возможности быстрее выяснить истину, но БПБК самым актуальным сочло оформление факта задержания. По факту задержания готовится жалоба.

rus.delfi / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 20:18 18:02:2018

Ну вот и второй невиновный на свободу с чистой совестью.
Местный цирк с зиргами начинает представление!

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Latviešu patriots 20:27 18:02:2018

A ko var darīt, ja ar pierādījumiem švaki!

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Пророк 21:06 18:02:2018

С доказательствами если с умом подойти, все нормально, финансы, всегда оставляют свой след. Если США выдаст команду фас, то сразу появятся доказательства

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Latviešu patriots 21:09 18:02:2018

Tev ASV vēl sapņos nerādās? Nekādas komandas nedod?

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Пророк 21:19 18:02:2018

Какой ты патриот смешной!

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Пророк 21:30 18:02:2018

Патриот любит свой народ, а националист ненавидит все остальные.

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Пророк 21:32 18:02:2018

Генрих Гейне: Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма.

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Latviešu patriots 21:14 18:02:2018

а ты животное до сих пор не всосал что американцы твоей сраной управляют?!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 22:25 18:02:2018

А шо за Марис?

« ответить
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123 23:46 18:02:2018

Pētījumos par pagājušā gada lielāko pelnītāju uzzināts, ka šis gods 2014. gadā pienākas Tieslietu ministrijas augstas ierēdnes Marikas Martinsones un agrāk slavenā un par ļoti turīgo dēvētā uzņēmēja Māra Martinsona dēlam, nieka 22 gadus vecajam Mārcim Martinsonam, vēstī žurnāls "Kapitāls".

Viņš ir SIA „MM Investīcijas” īpašnieks un daļējs īpašnieks vēl 16 dažādos uzņēmumos, kur pērn esot nopelnījis vairāk nekā 30 miljonus eiro. Pie īpašumiem Mārcis ticis, pateicoties tētim Mārim Martinsonam un viņa iepriekšējai turībai un rosībai daudzos uzņēmumos. Par Māra darbībām pēdējos gados ļoti ieinteresējušās tiesībsargājošās iestādes, sākot pat izmeklēšanu saistībā ar Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu. Tā nu ir sanācis, ka tas, kas agrāk piederēja tēvam, tagad pieder dēlam.

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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