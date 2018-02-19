Возможно, что в воскресенье будет отпущен и президент Банка Латвии Илмар Римшевич, которого БПБК задержало в субботу вечером.
Как сообщалось, Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, и в данный момент статус подозреваемого к нему не применен, рассказал агентству LETA адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.
Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.
Римшевич находится сейчас в изоляторе Госполиции. О дальнейших действиях БПБК адвокату неизвестно, и более подробной информации о следственных действиях он предоставить не может.
Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.
Римшевич, явившись в БПБК, подтвердил свою готовность предоставить всю интересующую учреждение информацию и принять участие во всех процессуальных действиях, чтобы по возможности быстрее выяснить истину, но БПБК самым актуальным сочло оформление факта задержания. По факту задержания готовится жалоба.
Ну вот и второй невиновный на свободу с чистой совестью.« ответить
Местный цирк с зиргами начинает представление!
A ko var darīt, ja ar pierādījumiem švaki!« ответить
С доказательствами если с умом подойти, все нормально, финансы, всегда оставляют свой след. Если США выдаст команду фас, то сразу появятся доказательства« ответить
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Какой ты патриот смешной!« ответить
Патриот любит свой народ, а националист ненавидит все остальные.« ответить
Генрих Гейне: Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки интересами религии, морали и патриотизма.« ответить
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А шо за Марис?« ответить
Pētījumos par pagājušā gada lielāko pelnītāju uzzināts, ka šis gods 2014. gadā pienākas Tieslietu ministrijas augstas ierēdnes Marikas Martinsones un agrāk slavenā un par ļoti turīgo dēvētā uzņēmēja Māra Martinsona dēlam, nieka 22 gadus vecajam Mārcim Martinsonam, vēstī žurnāls "Kapitāls".« ответить
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