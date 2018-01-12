Марк Уолберг заработал кучу денег на скандале со Спейси(1)

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Анатолий Тарасов
08:59 12.01.2018
Кино / Актеры

Американский актер Марк Уолберг получил $1,5 млн за участие в пересъемках фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», тогда как актриса Мишель Уильямс заработала всего $1 тыс., пишет USA Today.

Столь значительная разница в гонорарах вызвала возмущение в СМИ и соцсетях. Многие комментаторы отмечают, что это очередной пример того, что мужчины зарабатывают больше женщин. Они указывают и на то, что Уолберг и Уильямс сотрудничают с одним и тем же агентством, они оба сыграли в фильме главные роли.

 

«Мишель снимается 20 лет, она была номинирована на «Оскар» и выиграла «Золотой глобус». Она заслуживает большего, чем 1% от зарплаты своего партнера по съемкам», — прокомментировала скандал актриса Джессика Честейн.

 

Сама Уильямс отметила, что согласилась участвовать в пересъемках из уважения к режиссеру. «Я сказала, что буду участвовать в любое время, когда я им понадоблюсь. Ради этого я готова пожертвовать своей зарплатой и своим отпуском», — сказала она.

 

Кино, премьера которого в России состоится 22 февраля, основано на реальных событиях. Фильм рассказывает историю о похищении внука миллиардера, который отказался заплатить выкуп. Картину пересняли из-за того, что Кевин Спейси, сыгравший миллиардера, был обвинен в сексуальных домогательствах. Сцены с его участием вырезали, его роль исполнил Кристофер Пламмер.

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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Штамм 09:44 12:01:2018

Пиндосы идиоты.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (5)