Американский актер Марк Уолберг получил $1,5 млн за участие в пересъемках фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», тогда как актриса Мишель Уильямс заработала всего $1 тыс., пишет USA Today.

Столь значительная разница в гонорарах вызвала возмущение в СМИ и соцсетях. Многие комментаторы отмечают, что это очередной пример того, что мужчины зарабатывают больше женщин. Они указывают и на то, что Уолберг и Уильямс сотрудничают с одним и тем же агентством, они оба сыграли в фильме главные роли.

«Мишель снимается 20 лет, она была номинирована на «Оскар» и выиграла «Золотой глобус». Она заслуживает большего, чем 1% от зарплаты своего партнера по съемкам», — прокомментировала скандал актриса Джессика Честейн.

Сама Уильямс отметила, что согласилась участвовать в пересъемках из уважения к режиссеру. «Я сказала, что буду участвовать в любое время, когда я им понадоблюсь. Ради этого я готова пожертвовать своей зарплатой и своим отпуском», — сказала она.

Кино, премьера которого в России состоится 22 февраля, основано на реальных событиях. Фильм рассказывает историю о похищении внука миллиардера, который отказался заплатить выкуп. Картину пересняли из-за того, что Кевин Спейси, сыгравший миллиардера, был обвинен в сексуальных домогательствах. Сцены с его участием вырезали, его роль исполнил Кристофер Пламмер.