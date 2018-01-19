Марки отметили год

Латвийская почта открыла голосование в интернете за звание лучшей марки 2017 года. Подобное народное волеизъявление проводится второй год подряд.

В 2017 году Латвийская почта издала 26 почтовых марок и два блока. Их общий тираж достиг 6,5 млн экземпляров. Выбрать лучшую из марок можно до 29 января включительно.

Как и ранее, в минувшем году госучреждение в своем филателистическом порыве пыталось уловить дух времени. Так, был продолжен выпуск серий марок, посвященных гербам городов и краев Латвии, цветам и птицам. В честь столетия страны были изданы марки, посвященные латвийским ученым.

Из актуальных событий минувшего года почта сочла необходимым отметить победу латвийской теннисистки Алены Остапенко на Открытом чемпионате Франции.

Спортсменке был посвящен аж целый блок.

Не забыли и про запуск в прошлом году первого латвийского спутника «Вента–1».

В 2016 году в результате народного голосования лучшей почтовой маркой было признано издание, посвященное 11–му чемпионату мира по флорболу. Вид спорта, мягко говоря, не самый популярный в мире. Да и в Латвии о нем знают далеко не все. Зато это соревнование проходило в Риге в декабре 2016 года. К сожалению, латвийская команда лавров тогда не снискала, заняв 10–е место из 16.

Второе и третье место в конкурсе по итогам 2016 года заняли марки с изображениями птиц.

Григорий АНТОНОВ.