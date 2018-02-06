Маркус Рива показал невероятно романтическое видео со своей свадьбы!

Лента новостей
Американец превратил свой дом в приют для 300 кошек Депутатское слово Балоде Пара 80-летних пенсионеров из Салдуса живет в чудовищных условиях, не жалуясь на жизнь Эхо “Айнажи”: Сейм поручил проверить все латвийские психбольницы с детьми Кучинскис едет в Минск Абсурд: теряющей сознание от боли пациентке сказали ехать в Ригу своими силами 7 слов, которые говорят мудрые женщины Поздравления! У Майриса Бриедиса родился пятый сын! В ожидании новых санкций
Eще в разделе
Поздравления! У Майриса Бриедиса родился пятый сын! В Даугавпилсе откроется выставка частной коллекции утюгов Ведущая «Эхо Москвы»: русские Латвии, как в ГУЛАГе Шорты от насильников стали хитом продаж в Германии Стала известна зарплата Солвиты Аболтини на новой работе
Виталий Вавилкин
14:10 06.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Сегодня в интернете появилось свадебное видео завидного холостяка Маркуса Рива. Певец женился на эффектной блондинке из Латвии. Свадьбу пара сыграла в самом популярном дворце Латвии «Rundales pils», а главной песней мероприятия стала «This Time», с которой Маркус борется за возможность представлять Латвию на «Евровидении-2018».

Ровно 2 месяца назад, 6 декабря, вышла в свет композиция «This Time», в день пресс-конференции известного в Латвии проекта «Supernova» — национального отбора на «Евровидение 2018». Песня, соавтором которой является сам артист, вошла в список претендентов на участие в проекте, и 10 февраля Маркус выступит с ней в полуфинале.

 

В то же время уже началась подготовка к съёмке невероятно романтичной свадебной церемонии, в которой приняли участие красивые главные герои – Маркус и Рамона, и съёмочная группа.

Отметим, что клип действительно получился очень красивым и трогательным, но только постановочным – визуализация композиции «This Time». Так что, поклонницы могут быть спокойны и не терять надежду на совместное счастье с талантливым красавчиком Маркусом Рива.

 

Как утверждает Маркус, его привлекают совершенно простые и искренние девушки с натуральной красотой. Но сейчас все мысли певца о подготовке к выступлению на полуфинале «Supernova 2018» и борьбе за право представлять Латвию на самом популярном и престижном музыкальном конкурсе Европы.

 

Песня «This time» доступна на всех цифровых музыкальных площадках (iTunes, Spotify, Яндекс музыка и т.д.). А отдать свой голос за Маркуса и помочь пройти в финал «Supernova 2018» можно уже сейчас через музыкальный стриминговый сервис Spotify и, конечно, 10 февраля на официальном сайте проекта – www.supernova.lsm.lv. Подробности в соцсетях артиста.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)