Маркус Рива показал невероятно романтическое видео со своей свадьбы!

Сегодня в интернете появилось свадебное видео завидного холостяка Маркуса Рива. Певец женился на эффектной блондинке из Латвии. Свадьбу пара сыграла в самом популярном дворце Латвии «Rundales pils», а главной песней мероприятия стала «This Time», с которой Маркус борется за возможность представлять Латвию на «Евровидении-2018».

Ровно 2 месяца назад, 6 декабря, вышла в свет композиция «This Time», в день пресс-конференции известного в Латвии проекта «Supernova» — национального отбора на «Евровидение 2018». Песня, соавтором которой является сам артист, вошла в список претендентов на участие в проекте, и 10 февраля Маркус выступит с ней в полуфинале.

В то же время уже началась подготовка к съёмке невероятно романтичной свадебной церемонии, в которой приняли участие красивые главные герои – Маркус и Рамона, и съёмочная группа.

Отметим, что клип действительно получился очень красивым и трогательным, но только постановочным – визуализация композиции «This Time». Так что, поклонницы могут быть спокойны и не терять надежду на совместное счастье с талантливым красавчиком Маркусом Рива.

Как утверждает Маркус, его привлекают совершенно простые и искренние девушки с натуральной красотой. Но сейчас все мысли певца о подготовке к выступлению на полуфинале «Supernova 2018» и борьбе за право представлять Латвию на самом популярном и престижном музыкальном конкурсе Европы.

Песня «This time» доступна на всех цифровых музыкальных площадках (iTunes, Spotify, Яндекс музыка и т.д.). А отдать свой голос за Маркуса и помочь пройти в финал «Supernova 2018» можно уже сейчас через музыкальный стриминговый сервис Spotify и, конечно, 10 февраля на официальном сайте проекта – www.supernova.lsm.lv. Подробности в соцсетях артиста.