«Марсель» обыграл «Бордо»

Футболисты «Марселя» добились победы над «Бордо» в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол на 34-й минуте забил Флориан Товен.

«Марсель», продливший беспроигрышную серию до восьми матчей, с 55 очками занимает третье место в таблице, отставая на 13 баллов от лидирующего «Пари Сен-Жермен». «Бордо», прервавший серию из четырех побед, с 35 очками идет восьмым.

Следующий матч «Марсель» проведет 25 февраля на выезде с «Пари Сен-Жермен». «Бордо» в этот же день примет «Ниццу».