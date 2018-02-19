«Марсель» обыграл «Бордо»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол на 34-й минуте забил Флориан Товен.
«Марсель», продливший беспроигрышную серию до восьми матчей, с 55 очками занимает третье место в таблице, отставая на 13 баллов от лидирующего «Пари Сен-Жермен». «Бордо», прервавший серию из четырех побед, с 35 очками идет восьмым.
Следующий матч «Марсель» проведет 25 февраля на выезде с «Пари Сен-Жермен». «Бордо» в этот же день примет «Ниццу».
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