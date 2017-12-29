Пройдут новогодние праздники, и дружная команда скелетонистов 1 января отправится в Германию (шестой этап Кубка мира принимает Альтенберг).

Пока что в общем зачете лидер последних лет, десятикратный чемпион Европы Мартин Дукурс идет вторым, совсем немного уступая южнокорейцу Юн Сун Бину (1095 очков против 1046), Томас Дукурс — третий (928). А значит, на оставшихся трех этапах до старта Игр–2018 в Пхенчхане братьям расслабиться точно не получится.

Конец года у Мартина Дукурса получился неплохим. Разве что на церемонии «Спортивный лауреат года» он не смог получить вожделенную статуэтку. Баскетболист Кристапс Порзиньгис, ставший в итоге лауреатом, да боксер Майрис Бриедис смотрелись в 2017–м повыгоднее. Впрочем, сам Мартин Дукурс сильно не расстроился. Во время этого мероприятия он был не прочь пообщаться с журналистами и рассказать о той обстановке, которая сложилась на соревнованиях после всех известных событий вокруг спортсменов России.

«Русские не разговаривают со мной, не здороваются. Обиделись. Почему — не понимаю. Я и другие спортсмены должны сожалеть об их действиях в Сочи–2014? Удобно повернуть все с ног на голову и делать вид, что ничего не произошло. Если им нравится так себя вести, то пусть продолжают. Но остальная часть спортивного сообщества ждала других действий. Что касается меня, то со мной никто не говорит, просто отводят глаза и не здороваются», — рассказывает Мартин Дукурс. — Атмосфера довольно паршивая. Ну а то, что россияне продолжают выступать на международных соревнованиях, для меня странно. Скоро будет заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), где все будет решено. Тогда путей для отхода не останется. Сейчас никто просто не хочет принимать поспешных решений».

Как известно, МОК лишил всех наград, завоеванных в Сочи, российских скелетонистов, аннулировав их результаты на Играх–2014. И теперь, по идее, золото Александра Третьякова должно перейти Дукурсу–младшему.

«Жду решения суда, все может измениться, поэтому не праздную раньше времени. Но когда объявили о дисквалификации Александра Третьякова, появилось ощущение, что наконец–то что–то сдвинулось с мертвой точки. Летом казалось, что это дело просто отложили на полку», — продолжает 33–летний спортсмен.

«Как я оцениваю первую половину сезона? Были взлеты и падения, но я понимал, что так и будет. Не было ощущения, что буду без конца побеждать. Что–то получилось больше, что–то — меньше. Мог бы физически быть покрепче. Тогда легче было бы соревноваться. Проблемы с коленом немного мешали, но главное, чтобы пик формы пришелся на Олимпиаду. Продолжаем тренироваться два раза в день», — отметил вице–лидер нынешнего сезона.

На самом деле работа в эти дни в Сигулде идет полным ходом. Каждый день по две тренировки, при этом ни себя, ни тренеров Мартин Дукурс не щадит. Видимо, он понимает: Олимпиада в Южной Корее — его последний шанс. Вот почему даже в праздники он работает на полную катушку.

— Январские старты все покажут. Если не подберусь ближе по стартовому разгону, то вряд ли смогу и в Пхенчхане опередить Юн Сун Бина. Пока я второй в общем зачете, но особо не придаю этому значения. Не было цели побеждать на каждом этапе. На чемпионате Европы в Австрии хотелось победить, и это удалось. Здорово, что эта победа совпала с 50–й победой на этапах Кубка мира. Это придало нужный импульс. В Винтерберге тоже хотел побороться, но второй заезд отменили из–за погоды. Впрочем, это ничего не меняет. Первый или второй стартовый номер на Олимпиаде — не важно.

По поводу последней церемонии награждения спортивный лауреат года Мартин Дукурс высказался так: «Кого бы ты назвал самым популярным спортсменом страны? Яркий год был у Алены Остапенко, у Майриса Бриедиса, у Кристапа Порзиньгиса. У нас очень сильные спортсмены, и я этому очень рад. Пусть и в следующем году всем повезет. Самым популярным спортсменом назвал бы Бриедиса — его следующий бой уже не за горами, а это придает дополнительный ажиотаж».

Владимир ИВАНОВ.