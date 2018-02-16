Мартин Дукурс остался без медали в Пхенчхане(22)

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Владимир Бучельников
08:33 16.02.2018
Спорт / Спортсмены

Самый титулованный скелетонист планеты Мартин Дукурс во второй день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане допустил грубые ошибки и остался без медали, завершив олимпийский турнир на четвертом месте.

Брат Мартина Томас Дукурс занял пятое место.

 

Мартин был близок к тому, чтобы завоевать свою третью олимпийскую награду, занимая после первого дня соревнований второе место, но в последнем заезде уже в самом начале допустил ошибку, неточно проехал последнюю часть и в результате потерял шанс занять место на пьедестале.

 

Олимпийским чемпионом стал южнокорейский скелетонист Юн Сунбин, одержавший уверенную победу. На втором месте россиянин Никита Трегубов, а «бронзу» завоевал британский спортсмен Доминик Парсонс.

LETA / Фото
Комментарии (22)
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Спорт предательства не прощает !!! 08:46 16:02:2018

Или ты спортсмен и пашешь, как ломовая лошадь, или ты звезда светских хроник, но тогда про результат забудь.

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скопировал с делфи-супер!!! 13:08 16:02:2018

Вот "слизал" с латышской ветки..... Думаю папе надоть приступать к действиям а сынулям подпевать----------------------------- --------------------------- Мысль ГЕНИАЛЬНАЯ и в латышском духе---------------------------------- --------------------------- PeterisPe 16.02.2018 07:03
Man nav nekādas pārliecības, ka otrais bija Tregubovs. Pieļauju ka tas bija Tretjakovs, kam ir Tregubova maska. Tas visu izskaidrotu, bet angli rūpīgi jāpārbauda uz dopingu.

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народ Латвии-Дукурсу 13:12 16:02:2018

цукурс-иди подумай,что сделал не так!
Хотя тебе, и папе твоему бесполезно объяснять-вы больные русофобы,а не спортсмены!
хана твоей карьере-Бог все видит!Пока был спортсмен-выигрывал!
Стал бабой базарной,разнося лже-слухи,и лже-обвинения
остался в жо..е!

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 08:47 16:02:2018

1)крысята-ДУКУРСята в dirse))))))ha-ha-ha!Делай так, Latviešu PIDRiots: чмок- чмок- чмок-…

2)ОИ-2018 со скандалом покинул член МОК от Великобритании Адам Пенгилли (выступал за полное отстранение России от соревнований в Корее) . Причиной отъезда спортивного чиновника стал конфликт с сотрудником службы безопасности, на которого тот набросился с кулаками. Кроме того, британца обвинили в том, что он оскорбительно выражался о Южной Корее и Пхенчхане в частности.

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Спорт предательства не прощает! 08:50 16:02:2018

Или ты спортсмен и пашешь , как ломова лошадь, не отвлекаясь ни на что. Или ты звезда светских хроник, но тогда про результат забудь. Ндя... Не очень достойное завершение карьеры.

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Хм 13:41 16:02:2018

Просто в этот раз санки покрутить не удалось (

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Саня™ 08:50 16:02:2018

Через неделю-другую серебро у нейтрала отберут. И у Дукурса будет бронза.

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Главное, 09:00 16:02:2018

чтобы не надорвался от веса сочинской медальки.

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Ну, а пока что, 09:12 16:02:2018

еще одна бронза у российских лыжников.

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СМЕРШ 08:54 16:02:2018

Не переживайте крысята-ДУКУРСята ! Медале-Отбирательная Контора(MOK) что-нибудь придумает))))))))))))))

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народ Латвии 17:36 16:02:2018

дукурсята-это в точку!:)

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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