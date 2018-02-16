Самый титулованный скелетонист планеты Мартин Дукурс во второй день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане допустил грубые ошибки и остался без медали, завершив олимпийский турнир на четвертом месте.

Брат Мартина Томас Дукурс занял пятое место.

Мартин был близок к тому, чтобы завоевать свою третью олимпийскую награду, занимая после первого дня соревнований второе место, но в последнем заезде уже в самом начале допустил ошибку, неточно проехал последнюю часть и в результате потерял шанс занять место на пьедестале.

Олимпийским чемпионом стал южнокорейский скелетонист Юн Сунбин, одержавший уверенную победу. На втором месте россиянин Никита Трегубов, а «бронзу» завоевал британский спортсмен Доминик Парсонс.