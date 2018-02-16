Брат Мартина Томас Дукурс занял пятое место.
Мартин был близок к тому, чтобы завоевать свою третью олимпийскую награду, занимая после первого дня соревнований второе место, но в последнем заезде уже в самом начале допустил ошибку, неточно проехал последнюю часть и в результате потерял шанс занять место на пьедестале.
Олимпийским чемпионом стал южнокорейский скелетонист Юн Сунбин, одержавший уверенную победу. На втором месте россиянин Никита Трегубов, а «бронзу» завоевал британский спортсмен Доминик Парсонс.
Или ты спортсмен и пашешь, как ломовая лошадь, или ты звезда светских хроник, но тогда про результат забудь.« ответить
Вот "слизал" с латышской ветки..... Думаю папе надоть приступать к действиям а сынулям подпевать----------------------------- --------------------------- Мысль ГЕНИАЛЬНАЯ и в латышском духе---------------------------------- --------------------------- PeterisPe 16.02.2018 07:03« ответить
Man nav nekādas pārliecības, ka otrais bija Tregubovs. Pieļauju ka tas bija Tretjakovs, kam ir Tregubova maska. Tas visu izskaidrotu, bet angli rūpīgi jāpārbauda uz dopingu.
цукурс-иди подумай,что сделал не так!« ответить
Хотя тебе, и папе твоему бесполезно объяснять-вы больные русофобы,а не спортсмены!
хана твоей карьере-Бог все видит!Пока был спортсмен-выигрывал!
Стал бабой базарной,разнося лже-слухи,и лже-обвинения
остался в жо..е!
1)крысята-ДУКУРСята в dirse))))))ha-ha-ha!Делай так, Latviešu PIDRiots: чмок- чмок- чмок-…« ответить
2)ОИ-2018 со скандалом покинул член МОК от Великобритании Адам Пенгилли (выступал за полное отстранение России от соревнований в Корее) . Причиной отъезда спортивного чиновника стал конфликт с сотрудником службы безопасности, на которого тот набросился с кулаками. Кроме того, британца обвинили в том, что он оскорбительно выражался о Южной Корее и Пхенчхане в частности.
Или ты спортсмен и пашешь , как ломова лошадь, не отвлекаясь ни на что. Или ты звезда светских хроник, но тогда про результат забудь. Ндя... Не очень достойное завершение карьеры.« ответить
Просто в этот раз санки покрутить не удалось (« ответить
Через неделю-другую серебро у нейтрала отберут. И у Дукурса будет бронза.« ответить
чтобы не надорвался от веса сочинской медальки.« ответить
еще одна бронза у российских лыжников.« ответить
Не переживайте крысята-ДУКУРСята ! Медале-Отбирательная Контора(MOK) что-нибудь придумает))))))))))))))« ответить
дукурсята-это в точку!:)« ответить