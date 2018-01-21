Марупе: двое мужчин пытались заставить ребенка сесть к ним в машину(1)

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Виталий Вавилкин
14:15 20.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В Госполиции начали проверку случая в Марупе, когда мужчины в микроавтобусе пытались заставить сесть в свой транспорт малолетнего мальчика.

18 января сотрудники полиции получили информацию о том, что в Марупе на улице к одному малолетнему мальчику подъехал белый микроавтобус, после чего один из находившихся в салоне мужчин пригласил ребенка забраться в автомобиль, сообщает представитель пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска.

 

Мать 12-летнего мальчика агентству LETA уточнила, что 18 января мальчик после 16.00 шел по улице Лилию, когда около него притормозил белый микроавтобус с затемненными окнами. Затем сидевшие внутри двое незнакомцев велели ребенку залезть к ним в автомобиль.

 

Мальчик убежал, а позже его родители сообщили об этом случае в Госполицию.

 

Полиция начала проверку для выяснения данных о микроавтобусе — проводятся оперативные мероприятия и просматриваются камеры видеонаблюдения.

 

Если у кого-то есть какая-либо информация о мужчинах, находившихся в микроавтобусе, или о других подобных случаях, полиция просит сообщить об этом в Олайнский участок или связаться по телефону 110.

 

tvnet / Фото
Комментарии (1)
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СССР 18:52 20:01:2018

Поймать и кастрировать этих педофилов!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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