В Госполиции начали проверку случая в Марупе, когда мужчины в микроавтобусе пытались заставить сесть в свой транспорт малолетнего мальчика.

18 января сотрудники полиции получили информацию о том, что в Марупе на улице к одному малолетнему мальчику подъехал белый микроавтобус, после чего один из находившихся в салоне мужчин пригласил ребенка забраться в автомобиль, сообщает представитель пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска.

Мать 12-летнего мальчика агентству LETA уточнила, что 18 января мальчик после 16.00 шел по улице Лилию, когда около него притормозил белый микроавтобус с затемненными окнами. Затем сидевшие внутри двое незнакомцев велели ребенку залезть к ним в автомобиль.

Мальчик убежал, а позже его родители сообщили об этом случае в Госполицию.

Полиция начала проверку для выяснения данных о микроавтобусе — проводятся оперативные мероприятия и просматриваются камеры видеонаблюдения.

Если у кого-то есть какая-либо информация о мужчинах, находившихся в микроавтобусе, или о других подобных случаях, полиция просит сообщить об этом в Олайнский участок или связаться по телефону 110.