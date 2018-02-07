«Уже несколько лет ходят слухи о российской атомной торпеде. Теперь подводный снаряд впервые упоминается в открытом правительственном документе — в США», — передает немецкое издание Der Spiegel.

Официального подтверждения существования российской «машины Судного дня» не было — до сегодняшнего дня. Согласно опубликованному Пентагоном «Обзору ядерной политики», Россия разрабатывает «новую межконтинентальную, вооруженную ядерным оружием подводную автономную торпеду», говорится в статье.

«Проблема заключается в следующем: кроме этой половины предложения больше ничего не говорится. Не всплывают никакие подробности о дальности действия, взрывной силе, управлении, скорости и размере. Открытым остается вопрос и о том, когда оружие будет готово к эксплуатации и стоит ли вообще этого ожидать», — отмечает автор публикации Маркус Бекер.

При этом технические подробности, о которых ходили слухи ранее, вполне дают повод для основательного недоверия, считает автор.

Так, радиус действия торпеды якобы составляет 10 тыс. км, в связи с чем оружие, вероятно, приводится в действие атомным реактором. Однако каким образом такая мощная ядерная установка может использоваться в торпеде, диаметр которой якобы составляет 160 см, остается неясным, пишет журналист.

Затруднительным представляется и дистанционное управление торпедой. Вода хорошо сдерживает радиоволны. Сверхдлинные радиоволны могут проникать на глубину до 300 метров, однако передают при этом ничтожное количество данных, разъясняет Бекер.

Почему же министерство обороны США все же упоминает торпеду «Статус-6», называемую также Kanyon, в ядерной доктрине, не называя при этом подробностей?

«Ответ на этот вопрос дает сам документ, так как он требует создания нового, малогабаритного и более легкого в применении ядерного оружия. Чтобы подкрепить это требование, авторы документа, вероятно, используют все средства для того, чтобы создать впечатление драматически растущей опасности, исходящей от враждебных ядерных держав», — полагает журналист.

«Правда, кажется, и российская сторона опасается атаки со стороны США, потому что иначе вряд ли можно объяснить разработку такого оружия, как «Статус-6», — рассуждает Бекер. — Если оно действительно существует, речь, очевидно, идет об оружии возмездия для сценария, в котором самой России больше нечего будет терять».

В ядерной доктрине оружие обозначается не как дистанционно управляемое или автоматическое, а как «автономное». «В сущности это могло бы значить, что торпеда, приведенная однажды в действие, сможет закончить свою миссию без дальнейшего участия человека», — отмечает журналист.

«Тогда, по крайней мере, проблема дистанционного управления под водой была бы решена», — пишет автор в заключение.