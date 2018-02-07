Официального подтверждения существования российской «машины Судного дня» не было — до сегодняшнего дня. Согласно опубликованному Пентагоном «Обзору ядерной политики», Россия разрабатывает «новую межконтинентальную, вооруженную ядерным оружием подводную автономную торпеду», говорится в статье.
«Проблема заключается в следующем: кроме этой половины предложения больше ничего не говорится. Не всплывают никакие подробности о дальности действия, взрывной силе, управлении, скорости и размере. Открытым остается вопрос и о том, когда оружие будет готово к эксплуатации и стоит ли вообще этого ожидать», — отмечает автор публикации Маркус Бекер.
При этом технические подробности, о которых ходили слухи ранее, вполне дают повод для основательного недоверия, считает автор.
Так, радиус действия торпеды якобы составляет 10 тыс. км, в связи с чем оружие, вероятно, приводится в действие атомным реактором. Однако каким образом такая мощная ядерная установка может использоваться в торпеде, диаметр которой якобы составляет 160 см, остается неясным, пишет журналист.
Затруднительным представляется и дистанционное управление торпедой. Вода хорошо сдерживает радиоволны. Сверхдлинные радиоволны могут проникать на глубину до 300 метров, однако передают при этом ничтожное количество данных, разъясняет Бекер.
Почему же министерство обороны США все же упоминает торпеду «Статус-6», называемую также Kanyon, в ядерной доктрине, не называя при этом подробностей?
«Ответ на этот вопрос дает сам документ, так как он требует создания нового, малогабаритного и более легкого в применении ядерного оружия. Чтобы подкрепить это требование, авторы документа, вероятно, используют все средства для того, чтобы создать впечатление драматически растущей опасности, исходящей от враждебных ядерных держав», — полагает журналист.
«Правда, кажется, и российская сторона опасается атаки со стороны США, потому что иначе вряд ли можно объяснить разработку такого оружия, как «Статус-6», — рассуждает Бекер. — Если оно действительно существует, речь, очевидно, идет об оружии возмездия для сценария, в котором самой России больше нечего будет терять».
В ядерной доктрине оружие обозначается не как дистанционно управляемое или автоматическое, а как «автономное». «В сущности это могло бы значить, что торпеда, приведенная однажды в действие, сможет закончить свою миссию без дальнейшего участия человека», — отмечает журналист.
«Тогда, по крайней мере, проблема дистанционного управления под водой была бы решена», — пишет автор в заключение.
Другие страны желают вкладывать средства в соцпрограммы, но, благодаря восточному соседу и его миролюбивым планам, приходится скупать оружие, чтобы хоть как-то сдержать бесноватого медведя.« ответить
И куда же , допустим, Латвия укладывала деньги до того, как ей сказали "ФАС" и денюжки потекли в военный бюджет. Ведь, если ты конечно помнишь, когда начался кризис, у нас за душой не было ни копейки .« ответить
Думаю, все помнят 7 латов детского пособия. До того как, Латвия здорово укладывала в свое будущее.)))))« ответить
как теперь лоснятся рожи у наших кунстов после того,« ответить
как денюжки потекли в военный бюджет. Вот кому выгодно военное вооружение.
Россия должна создавать много нового оружия чтобы уничтожать второсортных отбросов общества и русофобов.« ответить
Лучше б твоя Расия сделала хоть более-менее приличный автомобиль, или хотя бы кофеварку, а несчастных жителей этой богатейшей по ресурсам страны, богатыми и счастливыми, а не пугала соседй своими цепями, битами и ножами.« ответить
Дружище ...« ответить
Во-первых, в развитых странах не создают "автомобиль" или "самолёт". Там создают соответсвующие ОТРАСЛИ промышленности ... Причём, в первую очередь, для себя ...
Во-вторых, на гонках Дакара российские грузовики регулярно утирают сопли т.н. "западным" производителям. Причём, без нарукшения правил гонок ...
В-третьих, в контексте "счастливых и богатых", поделитесь "рецептом деланья" ... Печатный станок и "вступление" куда-либо, просьба не предлагать ...
ЩА ЛАТЫШИ ДРУЖНО ВОЗЬМУТ ЛАПСТЫ« ответить
И
БЫСТРЕНЬКО ЗАРОЮТ БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ,ЗААСФАЛЬТИРУЮТ
И
НА ЛАТЫШСКИХ ВЕЛОРИКШАХ РИГА,- СТОКГОЛЬМ,РИГА-ХЕЛЬСИНКИ,РИГА-ОСЛО,
РИГА-КАЛИНИНГРАД
ЭКОНОМИКА ЛАТВИИ СРАЗУ ВЗЛЕТИТ на 100% ВВП...
Янки, не ссыте. Умрёте быстро и тихо.)☺« ответить
Ну чего радуетесь,андиоты!Создано столько ядерного "добра",что его зватит уничтожить человечество несколько раз.ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ,вам от этого легче?« ответить
Оно не только создано, но уже однажды применялось. Напомнить кем?« ответить
Ну применилось, и дальше-то что, что говорят по этому поводу японцы, может они враги с США?« ответить
Те, сотни тысяч мирных жителей, по кому применили без всякой военной необходимости, уже ничего не "говорят" ...« ответить
А "болтовня" остальных, пока Япония оккупирована США, мало кого интересует ...
Во-всяком случае, по болезненной реакции сынов богини Аматерацу на ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ ядерную программу суверенной КНДР, можно понять, что ядерные бомбардироваки янки им пришлись не подуше ...