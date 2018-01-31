«Вам спасибо большое за фильм», — сказал президент, предваряя его выступление. Актер в ответ отметил, что не знал, что глава государства сходил на картину. «Я никуда не ходил, флешку включил, я тоже современный человек», — ответил Путин.
«Украли?» — пошутил Машков. «Нет, не украли, дали посмотреть. Почему сразу украли?» — парировал президент, вызвав смех в зале.
Действующий президент, который идет на новый срок как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином Дворе в Москве. Машков представил результаты работы группы «Культура и искусство».
Фильм «Движение вверх» в эти дни активно показывают в кинотеатрах Риги и Латвии.
Сам фильм на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов отечественного проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Помимо Машкова, роли в нем исполнили Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.
Очень смешно!« ответить
Странные вы,редакторы,если не сказать больше!
Машков - актёр хороший, но фильм отстой« ответить
мнение проплаченного урода из конторки по пропаганды наты-не интересует.« ответить
А вообще,ты идиот.
Фильм отличный,а вот Голливуд с 2014 года после фильма Грань будущего выпускает одно днище типа Акульего торнадо.В России же с 2014 года вышли такие блокбастеры,как Притяжение,Движение вверх,Союз-17,Время первых.« ответить
Скачать с платного сайта,который платит правообладателям запрещено тоже?Оооооо......« ответить