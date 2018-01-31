Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова, который исполнил главную роль в спортивной драме «Движение вверх».

«Вам спасибо большое за фильм», — сказал президент, предваряя его выступление. Актер в ответ отметил, что не знал, что глава государства сходил на картину. «Я никуда не ходил, флешку включил, я тоже современный человек», — ответил Путин.

«Украли?» — пошутил Машков. «Нет, не украли, дали посмотреть. Почему сразу украли?» — парировал президент, вызвав смех в зале.

Действующий президент, который идет на новый срок как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином Дворе в Москве. Машков представил результаты работы группы «Культура и искусство».

Фильм «Движение вверх» в эти дни активно показывают в кинотеатрах Риги и Латвии.

Сам фильм на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов отечественного проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Помимо Машкова, роли в нем исполнили Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.