Машков — Путину: Вы украли фильм, где сыграл я?(5)

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Герман Бергер
17:15 30.01.2018
Lifenews / Интересно

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова, который исполнил главную роль в спортивной драме «Движение вверх».

«Вам спасибо большое за фильм», — сказал президент, предваряя его выступление. Актер в ответ отметил, что не знал, что глава государства сходил на картину. «Я никуда не ходил, флешку включил, я тоже современный человек», — ответил Путин.

 

«Украли?» — пошутил Машков. «Нет, не украли, дали посмотреть. Почему сразу украли?» — парировал президент, вызвав смех в зале.

 

Действующий президент, который идет на новый срок как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином Дворе в Москве. Машков представил результаты работы группы «Культура и искусство».

 

Фильм «Движение вверх» в эти дни активно показывают в кинотеатрах Риги и Латвии.

 

 

Сам фильм на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов отечественного проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Помимо Машкова, роли в нем исполнили Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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народ Латвии 17:34 30:01:2018

Очень смешно!
Странные вы,редакторы,если не сказать больше!

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П у т и н 17:57 30:01:2018

Машков - актёр хороший, но фильм отстой

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народ Латвии 18:11 30:01:2018

мнение проплаченного урода из конторки по пропаганды наты-не интересует.
А вообще,ты идиот.

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Soviet Union 18:24 30:01:2018

Фильм отличный,а вот Голливуд с 2014 года после фильма Грань будущего выпускает одно днище типа Акульего торнадо.В России же с 2014 года вышли такие блокбастеры,как Притяжение,Движение вверх,Союз-17,Время первых.

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капец 18:27 30:01:2018

Скачать с платного сайта,который платит правообладателям запрещено тоже?Оооооо......

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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