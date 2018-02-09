Очередная массовая акция против реформы образования в Латвии пройдет 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Штаба защиты русских школ Андрея Толмачева. Митинг приурочат к 229-летию существования русской школы в Латвии.

По словам Толмачева, в случае реализации реформы, инициированной Министерством образования и науки, русские школы в Латвии прекратят существование. Штаб защиты русских школ, добавил активист, будет проводить акции протеста до тех пор, пока государство не услышит требования русскоязычного населения.

«Если эта реформа будет реализована, то русская школа в Латвии перестанет существовать. Русской школе в Латвии в этом году исполняется 229 лет. 24 февраля мы планируем отпраздновать эту большую дату, ведь русской школе исполнится вдвое больше лет, чем независимому Латвийскому государству. Мы отстаиваем то, чему больше 200 лет, — право учиться на родном языке», — заявил Толмачев.

Он напомнил, что «русские давно жили в Латвии», а «русский язык и образование на русском языке здесь было веками». Русская школа в Риге была основана в 1788 году по приказу Екатерины II. Она известна как Екатерининское училище. Церковно-приходские школы на русском языке существовали в Латвии еще до этого, отметил активист.

Сейм Латвии 8 февраля одобрил в предварительном чтении проект реформы образования, предусматривающий отмену преподавания в школах на русском языке. Перевод на государственный язык обучения начнется с 2020/21 учебного года.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский. Порядка 40% населения страны являются русскоязычными.