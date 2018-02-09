Массовые протесты русских пройдут 24 февраля(11)

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Анатолий Тарасов
11:40 09.02.2018
Политика / Рига

Очередная массовая акция против реформы образования в Латвии пройдет 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Штаба защиты русских школ Андрея Толмачева. Митинг приурочат к 229-летию существования русской школы в Латвии.

По словам Толмачева, в случае реализации реформы, инициированной Министерством образования и науки, русские школы в Латвии прекратят существование. Штаб защиты русских школ, добавил активист, будет проводить акции протеста до тех пор, пока государство не услышит требования русскоязычного населения.

 

«Если эта реформа будет реализована, то русская школа в Латвии перестанет существовать. Русской школе в Латвии в этом году исполняется 229 лет. 24 февраля мы планируем отпраздновать эту большую дату, ведь русской школе исполнится вдвое больше лет, чем независимому Латвийскому государству. Мы отстаиваем то, чему больше 200 лет, — право учиться на родном языке», — заявил Толмачев.

 

Он напомнил, что «русские давно жили в Латвии», а «русский язык и образование на русском языке здесь было веками». Русская школа в Риге была основана в 1788 году по приказу Екатерины II. Она известна как Екатерининское училище. Церковно-приходские школы на русском языке существовали в Латвии еще до этого, отметил активист.

 

Сейм Латвии 8 февраля одобрил в предварительном чтении проект реформы образования, предусматривающий отмену преподавания в школах на русском языке. Перевод на государственный язык обучения начнется с 2020/21 учебного года.

 

Единственным государственным языком в Латвии является латышский. Порядка 40% населения страны являются русскоязычными.

ИТАР-ТАСС / Фото LETA
Комментарии (11)
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да 12:02 09:02:2018

надо было 23 ого сделать

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Ваня 16:35 09:02:2018

Молодец Шадурскис... Наступил свиньям на хвост...завизжали ...молодец..

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реальность 12:24 09:02:2018

на радость латышскому электорату налегают на русские школы,и потихому закрывают латышские в маленьких городах,вот так и разводят лохов 25 лет подряд.

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Так 12:33 09:02:2018

Одни деды да бабки, с примитивными мобилами в лучшем случае, молодежи видимо все равно, они теперь европейцы, русский, латышский, английский, "жданоки да линдерманы" безнадежно отсталые люди, эдесь как в России дурачков-нацболов днем с огнем не сыщешь, чтоб за ихними тощими спинами прятаться, пока те бузят, и ОМОН их не упаковал еще..

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Подводник 12:48 09:02:2018

Имя Шадурскиса стало нарицательным- Черный Карлис. Но судя по всему ему это доставляет удовольствие. Все дело в его потенциальных возможностях и способностях. Ну не может такой как Карлис улучшить образование. В силу своих низких способностей если не сказать точнее бездарных. Зато так же как и все правящие он хорошо усвоил правила игры. Разделяй и властвуй . Все 27 лет этим и живут. Страна в з.....це. Если все таки, русские ,(под этим я понимаю условно говоря всех русскоговорящих) смогут обьединиться с латышами тогда наступит конец таким бездарям , как черный карлис да и все правящим . Они это прекрасно понимают. Поэтому эта политика никогда не закончится. А мы так и будем " стадом " которым можно манипулировать. Со всеми своими амбициями. И русские и латыши.

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Ваня 16:37 09:02:2018

Слово русский теперь вообще ругательный... Особенно после российского нападения на Украину

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Latviešu patriots 13:17 09:02:2018

Šadurskis ir ģeniāls politiķis! Krievu okupantu bastardi var protestēt cik grib, vēstures gaitu neapturēsi! Par spēcīgu Nacionālo Latvisko Latviju!

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (12)

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