«Мат — просто порядок букв»(2)

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Анатолий Тарасов
13:12 27.02.2018
Кино / Новости кино

В российский прокат вышел документальный фильм «В Питере — петь. Сергей Шнуров», посвященный группе «Ленинград».

Автор картины — Драган Куюнджич, американский философ и культуролог, профессор славистики Университета Флориды. Хорошо владея русским языком, он в личной беседе с лидером коллектива попытался разобраться в причинах беспрецедентной популярности группировки, а заодно в том, что стоит за образом эпатажного скандалиста Шнура.

 

В ноябре 2017 года в Чикаго состоялся Национальный съезд славистики. В рамках форума была проведена конференция, на которой ученые из США, России и Канады рассматривали музыкальную группу «Ленинград», славящуюся обильным употреблением в своих песнях ненормативной лексики, и ее лидера Сергея Шнурова как культурный феномен, не имеющий других аналогов в современной русской культуре.

 

Драган Куюнджич решил обратиться к первоисточнику и лично убедиться, насколько совпадает публичный образ Шнура с «оригиналом». В итоге получилась лента «В Питере — петь» — даже не столько фильм, сколько развернутое интервью с Сергеем Шнуровым. Формальным поводом для разговора на камеру послужили двадцатилетие группы, отмеченное в 2017-м, а также небывалый успех песен «Экспонат» и «В Питере — пить», вышедших в 2016-м.

 

Несмотря на помятый вид, вечную сигарету в зубах, то и дело проскальзывающее крепкое словцо, Шнуров здесь максимально далек от своего «лирического героя» — пьяницы и разгильдяя. Музыкант предстает перед зрителями начитанным, образованным человеком, способным одинаково вдумчиво рассуждать о «Черном квадрате», блокаде Ленинграда, европейском пути России и философии Ницще.

 

«Если бы народ так не разговаривал, группы «Ленинград» бы не было. Если завтра я выйду из дома и все вокруг заговорят на японском, я начну писать на японском, потому что так говорит мой народ», — добавляет Шнуров. В мате как таковом он не видит ничего особенного. «Это просто порядок букв», — уверен музыкант.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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Caня 13:21 27:02:2018

"культурный феномен, не имеющий других аналогов в современной русской культуре"
Анекдот:
Доктор, у меня яйца звенят, скажите, я-феномен?
Не, уважаемый, вы-мндозвон.

Так и я считаю про это б ыдлo.
"Любит наш народ всякое дepьмо"(с)

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Latviešu patriots 14:14 27:02:2018

Lamas, jeb mat, tas ir negatīvās domāšanas veids, antikultūra un antiinteliģence! Tas jau krieviem pierasts!

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Мнение
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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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