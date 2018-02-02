Матчи Лиги Европы: «Локомотив» заявил 23 футболиста(1)

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Анатолий Тарасов
11:45 02.02.2018
Спорт / Футбол

Московский «Локомотив» опубликовал на своем официальном сайте заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы, в список «А» которой вошли 23 футболиста.

«Локомотив» продолжит борьбу в Лиге Европы матчами 1/16 финала, где соперником железнодорожников будет французская «Ницца». Встречи пройдут 15 февраля в Ницце и 22 февраля в Москве. В список «А», который является основной заявкой, среди прочих вошли защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари, которые оправились от тяжелых травм. Полностью состав выглядит следующим образом:

 

вратари — Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев;

 

защитники — Ведран Чорлука, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус;

 

полузащитники — Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш;

 

нападающие — Ари, Аршак Корян, Эдер.

 

В резервный список «В» заявки попали защитник Иван Лапшов, полузащитники Дмитрий Баринов, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Даниил Куликов, Михаил Лысов, Роман Тугарев и Александр Вульфов, а также нападающий Артем Галаджан.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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К. А. Ин 12:21 02:02:2018

???????? Латвийцы только и думают о московском локомотиве ? Ну-ну .

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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