Мать двоих детей лишилась денег из-за ABLV: Кто за это ответит?!(8)

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Виталий Вавилкин
15:40 28.02.2018
Наша Латвия / Социум

Ради спасения банка ABLV, подозреваемого в отмывании денег и других нарушениях, надзирающие учреждения приостановили все платежи клиентов, чтобы остановить массовый вывод средств из банка.

От такого решения пострадала семья с несколькими детьми, так как заморожен единственный счёт семьи, передает Prеss, ссылаясь на передачу «Bez Tabu».

 

Усилия по спасению банка путём прекращения платежей клиентам негативно сказались на Марике, матери двоих детей, все средства существования у которой находились на счету в ABLV банке. Сейчас женщина находится в отпуске по уходу за детьми, пособие на детей перечисляется на этот банковский счет.

 

Марика говорит, что все средства держит на счёту в данном банке и сейчас не может даже купить лекарства для детей. «Кто за это ответит? У меня последние пять евро в кармане, но скоро и их не будет», — возмущается женщина.

 

В данный момент за интересами банка регуляторы не видят потребности реальных, живых людей, указывает Марика, ведь люди не могут не есть шару недель, пока не будет внесена ясность.

 

Представитель FKTK Агнесе Лиците ссылается на то, что решение о приостановке платежей принято ЕЦБ, кроме того оно распространяется на всех клиентов. Она также отмечает, что профиль основных клиентов банка ABLV иной.

 

Мать Марика настаивает на том, что от проблем банка не должно страдать здоровье людей. Держателям счетов нужно обеспечить возможность выбрать хотя бы ограниченное количество денег, считает она.

 

 

press.lv / Фото
Комментарии (8)
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Правда тут 15:46 28:02:2018

Да здравствует свободная латвия.

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Ivan 15:47 28:02:2018

Страховая часть никуда не денется. Вступая в отношения с любым латышским банком нужно быть готовым потерять всё, кроме страховой выплаты.

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1 15:49 28:02:2018

Не в той стране вы детей рожали.

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Саня 15:49 28:02:2018

"Кто за это ответит?"
Никто. Следующий вопрос, пожалуйста.

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Кто за это ответит?! 15:50 28:02:2018

а кто у нас всегда отвечает?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)