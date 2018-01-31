Мать пропавшего подростка: сынуля, мы любим тебя, дай хоть какую-то весточку!

Мать пропавшего в Клайпеде 17-летнего Даниила Александера Демиашкина Игнасио Ольга Похомова обратилась к сыну с открытым письмом, в котором просит сына, если не вернуться домой, то хотя бы дать о себе весточку, пишет Bezvests.lv.

«Привет, сынуля! Я очень надеюсь, что ты читаешь это письмо. Хочу сказать тебе, что мы очень-очень любим тебя. Ты знай это и верь! Очень скучаем по тебе, без тебя все не так... И очень гордимся тобой. Ты — лучший! Если ты не готов вернуться сейчас — дай о себе хоть какую-то весточку. А когда будешь готов — знай, что мы очень ждём тебя и всегда будем ждать! Твоя мама», — написала женщина, попросившая поделиться этим сообщением.

Напомним, подросток Даниил пропал в Литве 10 января 2018 года. Есть вероятность, что парень может находиться в Латвии. В Bezvests.lv за помощью обратились родные пропавшего.

Со слов близких известно, что юноша, в ночь на 10 января, в промежутке между часом ночи и 7 часами утра вышел из своего дома в Клайпеде и до сих пор не вернулся. Не подавал о себе никаких известий.

ПРИМЕТЫ: рост около 176 см, худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в куртку темно-синего цвета до колен с капюшоном (с меховой окантовкой), брюки цвета хаки, спортивную кофту темно-синего цвета с капюшоном и изображением флага Норвегии. Парень был обут в полуботинки коричневого цвета. Возможно, при себе имел рюкзак с логотипом NIKE.

Просим всех, кто видел Даниила Александра или обладает информацией о месте нахождения пропавшего юноши, звонить по телефону Bezvests.lv + 371 22084084.