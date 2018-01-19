Жительница Челябинской области вместе со своей знакомой пыталась продать невинность своей 13-летней дочери за 20 тысяч евро.

Сотрудники полиции задержали женщин при передаче им денег в одном из московских ресторанов, пишет Ridus.

Вскоре была установлена личность и третьей соучастницы преступления. Ей оказалась женщина 1983 года рождения, находившаяся в преступном сговоре с ранее задержанными злоумышленницами и занимавшаяся поиском так называемого покупателя, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На видео мать девочки и ее соучастница дают признательные показания.