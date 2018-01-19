Сотрудники полиции задержали женщин при передаче им денег в одном из московских ресторанов, пишет Ridus.
Вскоре была установлена личность и третьей соучастницы преступления. Ей оказалась женщина 1983 года рождения, находившаяся в преступном сговоре с ранее задержанными злоумышленницами и занимавшаяся поиском так называемого покупателя, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
На видео мать девочки и ее соучастница дают признательные показания.
rzu njemagu russkij mir zzot deneg net a vy derzitesj ha ha ha« ответить
20,000 евро это отлично! Если есть желающий?« ответить
Нет смысла в подворотне за пиво дарить целку однокласнику
Nicināmi ļautini, kā jau.īsteni krievi!« ответить
Такая кобыла не тянет на 13 лет.« ответить