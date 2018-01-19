Мать пыталась продать невинность своей 13-летней дочери; на место явилась полиция (+ВИДЕО)(4)

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Виталий Вавилкин
19:50 18.01.2018
Lifenews / Интересно

Жительница Челябинской области вместе со своей знакомой пыталась продать невинность своей 13-летней дочери за 20 тысяч евро.

Сотрудники полиции задержали женщин при передаче им денег в одном из московских ресторанов, пишет Ridus.

 

Вскоре была установлена личность и третьей соучастницы преступления. Ей оказалась женщина 1983 года рождения, находившаяся в преступном сговоре с ранее задержанными злоумышленницами и занимавшаяся поиском так называемого покупателя, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

 

На видео мать девочки и ее соучастница дают признательные показания.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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narod 20:04 18:01:2018

rzu njemagu russkij mir zzot deneg net a vy derzitesj ha ha ha

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СССР 20:06 18:01:2018

20,000 евро это отлично! Если есть желающий?
Нет смысла в подворотне за пиво дарить целку однокласнику

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Latviešu patriots 20:40 18:01:2018

Nicināmi ļautini, kā jau.īsteni krievi!

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ку ку 20:56 18:01:2018

Такая кобыла не тянет на 13 лет.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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