Действия латвийских компаний, занимающихся сбором долгов по определению не нравятся многим, однако порой сотрудники подобных контор переходят всяческие границы.

Так, некая молодая мать поделилась своей по-настоящему шокирующей историей о методах выбивания долгов в компании «Julianus Inkasso», чьи сотрудники угрожают отнять у должников самое дорогое – детей.

“Они угрожали отнять у меня ребенка с помощью сиротского суда. Заявили мне, что я не могу обеспечить своего ребенка, ведь с марта у меня будет маленькое пособие”, — написала женщина на портале Sudzibas.lv.

По ее словам, договориться с компанией попросту невозможно, в ответ слышны лишь угрозы.

“Я боюсь, что у меня отнимут моего ребенка. Эта женщина из «Julianus Inkasso» откровенно грубит. По частям долг я отдать не могу. Подобные действия задевают достоинство. Мое и моего ребенка! Как им не стыдно пугать людей угрозами о заявлениях в сиротский суд?!”, — написала она.