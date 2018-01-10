Мать в шоке: латвийская контора по выбиванию долгов угрожает отнять ребенка!(5)

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Виталий Вавилкин
17:25 10.01.2018
Наша Латвия / Социум

Действия латвийских компаний, занимающихся сбором долгов по определению не нравятся многим, однако порой сотрудники подобных контор переходят всяческие границы.

Так, некая молодая мать поделилась своей по-настоящему шокирующей историей о методах выбивания долгов в компании «Julianus Inkasso», чьи сотрудники угрожают отнять у должников самое дорогое – детей.

 

“Они угрожали отнять у меня ребенка с помощью сиротского суда. Заявили мне, что я не могу обеспечить своего ребенка, ведь с марта у меня будет маленькое пособие”, — написала женщина на портале Sudzibas.lv.

 

По ее словам, договориться с компанией попросту невозможно, в ответ слышны лишь угрозы.

 

“Я боюсь, что у меня отнимут моего ребенка. Эта женщина из «Julianus Inkasso» откровенно грубит. По частям долг я отдать не могу. Подобные действия задевают достоинство. Мое и моего ребенка! Как им не стыдно пугать людей угрозами о заявлениях в сиротский суд?!”, — написала она.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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1 17:30 10:01:2018

Бандосское быдло охренело совсем

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СССР 17:35 10:01:2018

Под суд отдать глистов которые выдают кредиты всем подояд, не проверив доход человека и шансы на погашение долга.

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Антивирус 17:46 10:01:2018

На мобиле есть такая функция, диктофон называется.

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Latviešu patriots 18:15 10:01:2018

atbalstu. 100%

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Russija 19:08 10:01:2018

Это хорошо пусть гнобят народ Латвии ! Чем больше будут гнобить ,тем быстрее народ скинет этих "ВШЕЙ"

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)

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