Мать жестоко убитого Эгила: адвокат меняет черное на белое, еще ничего не закончилось

На прошедшей неделе в Курземском окружном суде в порядке апелляции было рассмотрено дело двух осужденных подростков за жестокое убийство Эгила Куликаускиса.

Адвокат одного из осужденных пытался доказать в суде, что его клиент невиновен и должен быть освобожден, пишет «Kurzemes Vārds».

17 июля прошлого года Лиепайский суд приговорил ставшего уже совершеннолетним парня, не признавшего свою вину в убийстве, к 11 годам тюремного заключения. Второй молодой человек, который еще не достиг 18 лет, но полностью признал вину, получил 10 лет тюремного заключения. Кроме этого, суд постановил, что обвиненные должны будут заплатить семье убитого мальчика 35 тысяч евро.

С данным мнением суда совершенно не согласен адвокат первого молодого человека, настаивающий, что приговор был необоснованным, поскольку доказательства вины парня, которые предоставила полиция были не слишком убедительны.

Отметим, что выслушав претензии адвоката, суд решил оставить в силе старый приговор. Однако, мать убитого Эгила сомневается, что история все же закончилась.

“Слушая, как адвокат меняет черное на белое, у меня были сомнения. Но даже после этого решения суда у меня есть сомнения. Ведь даже этот приговор все еще можно обжаловать”, — сказала она журналистам.

Надо ли говорить, что каждое судебное заседание для родителей Эгила являются страшной болью.

Напомним, ученик 9-го класса 6-й средней школы Эгил Куликаускс 24 сентября 2016 года вышел из дома и пропал.

В его поисках приняли участие и близкие, и полиция, на помощь пришло также общество «Безвестс», но безрезультатно, пока 5 октября некая женщина в лесу Военного городка не обнаружила полуобгоревший труп человека, в котором близкие опознали пропавшего Эгила.

Полиция на основании подозрений в убийстве Эгила задержала двух 16— и 17-летних юношей.