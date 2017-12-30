«Маунтфилд» выбил рижское «Динамо» из Кубка Шпенглера

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Sportacentrs.com
Виталий Вавилкин
22:51 29.12.2017
Спорт / Динамо рига

«Маунтфилд» обыграл рижское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Шпенглера. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе чешской команды заброшенными шайбами отметились Ярослав Беднар, Радек Смоленяк, Петр Коукал и Бедрих Кохлер. Единственную шайбу рижан забросил Микелис Редлихс.

 

«Динамо» завершило турнир. На групповой стадии команда проиграла Швейцарии (6:1) и обыграла ХПК (4:3).

Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, который ежегодно с 1923 года проходит в Давосе перед Новым годом.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
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