«Мечта интроверта» — коллекция одежды, помогающей слиться с окружающим миром

Лента новостей
Айвару Лембергсу вручат черный пояс по тхэквондо Публику ждет продолжение «Робокопа» Были поселки, остались адреса. В Латвии 80% поселков не соответствуют статусу Сообщили, когда ждать эпидемии гриппа Юлия Пересильд: «Я верю в волю случая!» В Госдуме РФ предложили ввести санкции против Ушакова Бывший генсек НАТО Расмуссен вошел в совет Norvik Banka! Более 3000 жителей Марупе, Болдераи и Катлакалнса получат деньги на водопровод 2018 — год, решающий судьбу русских Латвии
Eще в разделе
Юлия Пересильд: «Я верю в волю случая!» Олег Басилашвили — о времени и о себе 10 правил ухода за окрашенными волосами Сестры Кардашьян стали героинями новой кампании Calvin Klein В США нашли самую глупую собаку
Люблю!
10:50 24.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

По общепринятой точке зрения одежда существует для того, что выделить человека из толпы и подчеркнуть индивидуальность его стиля. Но не в этом случае. В новой коллекции вязаной одежды Нины Додд есть все необходимое, чтобы стать «человеком-невидимкой».

Новый проект «Вязаный камуфляж» (Knitted Camouflage) – результат сотрудничества Нины с английским фотографом Джозефом Фордом. Его цель – растворить людей (и одну собаку!) в окружающих их обстановке.

 

 

Проект начался с одной единственной фотографии. Нина и Джозеф месте работали на снимком мужчины, занимающегося вязанием в автобусе. Его ярко-красный свитер, созданный умелыми руками дизайнера, идеально совпал по расцветке с материалом, которым обтянуты сиденья. Это создало иллюзию слияния человека с окружающим миром.

 

 

Съемка стала началом проекта, который продлился более четырех лет. Джозеф искал подходящие места для фотосессий и занимался подбором моделей. А Нина разрабатывала дизайн одежды и вручную вывязывала узоры на одежде, вдохновляясь выбранной Джозефом обстановкой.

 

 

Самым сложным стало создание бело-голубого кардигана с мозаичным узором — Нина потратила на него более 40 часов. Но чем труднее давалась ей работа, тем приятнее было видеть результат. Из-за сложности рисунка идеального слияния со стеной не получилось, но Джозеф и Нина приняли решение не ретушировать несовершенства линий, поскольку именно они – отражение того, как непросто работать с вязаным полотном.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


2-media_thumb
Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV