«Мечта интроверта» — коллекция одежды, помогающей слиться с окружающим миром

Новый проект «Вязаный камуфляж» (Knitted Camouflage) – результат сотрудничества Нины с английским фотографом Джозефом Фордом. Его цель – растворить людей (и одну собаку!) в окружающих их обстановке.
Проект начался с одной единственной фотографии. Нина и Джозеф месте работали на снимком мужчины, занимающегося вязанием в автобусе. Его ярко-красный свитер, созданный умелыми руками дизайнера, идеально совпал по расцветке с материалом, которым обтянуты сиденья. Это создало иллюзию слияния человека с окружающим миром.
Съемка стала началом проекта, который продлился более четырех лет. Джозеф искал подходящие места для фотосессий и занимался подбором моделей. А Нина разрабатывала дизайн одежды и вручную вывязывала узоры на одежде, вдохновляясь выбранной Джозефом обстановкой.
Самым сложным стало создание бело-голубого кардигана с мозаичным узором — Нина потратила на него более 40 часов. Но чем труднее давалась ей работа, тем приятнее было видеть результат. Из-за сложности рисунка идеального слияния со стеной не получилось, но Джозеф и Нина приняли решение не ретушировать несовершенства линий, поскольку именно они – отражение того, как непросто работать с вязаным полотном.
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