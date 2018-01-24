«Мечта интроверта» — коллекция одежды, помогающей слиться с окружающим миром

По общепринятой точке зрения одежда существует для того, что выделить человека из толпы и подчеркнуть индивидуальность его стиля. Но не в этом случае. В новой коллекции вязаной одежды Нины Додд есть все необходимое, чтобы стать «человеком-невидимкой».

Новый проект «Вязаный камуфляж» (Knitted Camouflage) – результат сотрудничества Нины с английским фотографом Джозефом Фордом. Его цель – растворить людей (и одну собаку!) в окружающих их обстановке.

Проект начался с одной единственной фотографии. Нина и Джозеф месте работали на снимком мужчины, занимающегося вязанием в автобусе. Его ярко-красный свитер, созданный умелыми руками дизайнера, идеально совпал по расцветке с материалом, которым обтянуты сиденья. Это создало иллюзию слияния человека с окружающим миром.

Съемка стала началом проекта, который продлился более четырех лет. Джозеф искал подходящие места для фотосессий и занимался подбором моделей. А Нина разрабатывала дизайн одежды и вручную вывязывала узоры на одежде, вдохновляясь выбранной Джозефом обстановкой.

Самым сложным стало создание бело-голубого кардигана с мозаичным узором — Нина потратила на него более 40 часов. Но чем труднее давалась ей работа, тем приятнее было видеть результат. Из-за сложности рисунка идеального слияния со стеной не получилось, но Джозеф и Нина приняли решение не ретушировать несовершенства линий, поскольку именно они – отражение того, как непросто работать с вязаным полотном.