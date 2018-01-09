По данным ОЭСР, в Латвии на каждые 100 тысяч населения от сердечно-сосудистых болезней умирают 328 человек, тогда как в среднем в странах ОЭСР — 112. «Чаще всего это случается из-за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают», — поясняет кардиолог Андрис Скриде. Он сетует, что государство слабо финансирует лечение сердечно-сосудистых заболеваний на первичной стадии, прежде чем пациент попадает на операционный стол.
Латвийские врачи уже многие годы бьют тревогу из-за состояния медицины в стране. В этом плане символичной стала смерть в июле прошлого года экс-главы Минздрава Ариса Аудерса, покончившего с собой. Это случилось после судебного процесса, на котором выяснилось, что Аудерс, будучи известным в Латвии хирургом, требовал от пациентов дополнительные денежные подношения за операции, уже оплаченные государственной больничной кассой.
В сходных прегрешениях обвиняли экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, некогда работавшего травматологом-ортопедом. Еще один бывший высокопоставленный чиновник Вилис Криштопанс, в конце 90-х возглавлявший правительство страны, жалуется: «У меня дочка пошла в рижскую больницу Страдиня, болит живот. Ну, хорошо, пощупали, дали лекарства: уходи домой. Приехала в Валмиеру к другу на следующий день — ну, болит… Привезли ее сразу на скорой на операционный стол — аппендицит. Ей сказали: «Вы бы умерли через два дня». Это моя дочь! Вот вам конкретный пример. А вы говорите, «не дают умереть». Еще как дают».
В 2017-м, с июля по декабрь в Латвии проходила забастовка семейных врачей. Для населения это было очень болезненно, так как по действующим в стране правилам попасть на осмотр к любому медицинскому специалисту жители могут, лишь получив предварительно направление от семейного врача. Один из забастовщиков, Ансис Дзалбс, который практикует в деревне Стальгене в Елгавском крае на юге страны, выступил с грустным рассказом в эфире «Латвийского радио». По его словам, регион большой, ближайшая больница —– в Елгаве. Поэтому, вместо того, чтобы отправлять людей туда, Дзалбсу самому приходится и накладывать гипс, и зашивать раны.
При этом семейные врачи проводили свою забастовку не в полном объеме, ограниченный прием пациентов все же велся. Полного выполнения своих требований «семейники» так и не добились и грозятся, что в скором времени протестное мероприятие может возобновиться.
Но главная проблема, от которой зависит будущее латвийской медицины, — удастся ли уменьшить отъезд работников отрасли в другие страны, где более высокие зарплаты. Истоки нынешней ситуации лежат еще в 2009 году, когда государство, испытав первый удар экономического кризиса, принялось срочно «резать» расходы на социальные нужды, в том числе на медицину. С тех пор квалифицированный медперсонал покидает государство пугающими темпами, и это ставит врачебную отрасль в тяжкую ситуацию.
В позапрошлом году Латвию всколыхнуло происшествие: правоохранительные органы начали уголовный процесс в отношении сорокапятилетнего мужчины, угрожавшего открыть стрельбу в здании Минздрава. Его дочь, нуждавшуюся в срочной медицинской помощи, последовательно «отфутболили» сначала в Елгавской больнице, а затем и в рижской клинике «Гайльэзерс». Последнее учреждение незадолго до этого уже «отличилось»: там отказались госпитализировать пациента-сердечника с воспалением легких.
Уже в течение нескольких лет в начале каждого года во врачебных учреждениях Латвии наблюдается одна и та же картина: жители республики торопятся записаться на бесплатные медицинские обследования. Местная пресса рассказывает печальные истории о том, что людям, пытающимся в январе, к примеру, попасть по направлению семейного врача на оплаченную государством процедуру ультразвукового обследования (УЗИ) или на томографию, предлагают это сделать только осенью: ждать надо почти год. Впрочем, если заплатить 30-40 евро, пройти обследование можно уже в ближайшие дни.
Такая ситуация наблюдается даже в Риге, не говоря уже о небольших провинциальных городах. Член правления муниципальной Резекненской больницы Марита Гейде жалуется, что магнитного резонанса пациенты ждут в среднем по 145 дней (в очереди стоят по тысяче человек и более), компьютерной томографии — 140 дней, исследования кровеносной системы — полгода. Директор Екабпилсской больницы Иварc Звидриньш рассказал, что многие горожане не в силах томиться в очередях по два-три месяца и выбирают платные визиты. Кстати, в свое время врачи Екабпилса выдвинули благородную инициативу: в течение недели самые бедные горожане имели возможность обследоваться и получить консультацию бесплатно. Жаль только, что услуги медиков требуются людям не в течение одной недели, а постоянно.
Сотрудники Даугавпилсской региональной больницы (ДРБ) рассказывают, что самые большие очереди здесь образовались на ангиографию (исследования сердца), реабилитацию, к физиотерапевтам, на сонографию, магнитный резонанс — люди иногда вынуждены ждать по четыре месяца. Также больнице пришлось объявить, что она больше не помогает больным с заболеваниями уха, горла, носа из–за отсутствия врачей–отоларингологов. Не осталось специалистов по челюстной хирургии, способных оказывать круглосуточную помощь. Кроме того, лечить острые травмы глаза возможно только в течение стандартного рабочего дня. Поэтому нередко пациентов в таком состоянии приходится везти из Даугавпилса в университетские клиники или другие региональные больницы.
Представители отрасли говорят, что проблему мог бы решить приезд медиков из других стран — в частности, заинтересованность в работе в Латвии проявляют врачи и медсестры из охваченной жестоким кризисом Украины. Однако и здесь встал камень преткновения: по латвийским законам для того, чтобы работать в здешних больницах и поликлиниках, необходимо иметь выданное госорганами удостоверение о превосходном знании латышского языка. Это останавливает потенциальных «медицинских гастарбайтеров».
Проблему нехватки врачей испытывает в Прибалтике не только Латвия. В начале января в столице Литвы Вильнюсе студенты медицинских вузов, молодые доктора и другие работники здравоохранения провели акцию протеста «Поход последних врачей в аэропорт». Они требовали роста зарплат и улучшения социальных гарантий. В правительстве им ответили, что выставленные ими условия считают «нереальными».
воруем понемного« ответить
В Латвии одни негативы.« ответить
Проблемы в Латвийской медицине и со здоровьем населения начались не в 2009 году, тогда они только усугубились.« ответить
Начались проблемы когда медицина в Латвии стала коммерческим предприятием, отраслью экономики в условиях дикого капитализма, а это произошло гораздо раньше.
Записывался на бюджет к ревматологу 2 года очередь!? В Клинике Элита в Иманте к нейрологу, каждый раз, когда подходила запись за 4.27 евро( почти бесплатно), записывался месяца за два, говорили, что врачь заболел или еще, что. Нужно записываться по новой, хотя за полную стоимость врачи были здоровые.« ответить
а в путлерстане уже все загинаются и царек окурок делает все чтобы еще больше загнулось« ответить
же ты тупин думал,впрочем о чем это я,там же одна извилина,которая держит полушария« ответить
Глиста как ты не лечат а выводят. Нас волнует здравоохранение в Латвии а не в России. И нам насрать что там, в России на много лучше, нам здесь порядок навести пора.« ответить
Давайте скинемся и поместим на лечение ваню, патриотса и это ин-на.« ответить
Они завтра же и самоликведируются.
Левый"ин-на"-"ники"-погие ухи свои дешевые- меняй ни меняй.,все равно давно известнто.,кто ты и что ты."айпи"адрес немощный!слышал про такое???хахахаха троллище-эльфище ущербное!!« ответить
Что аптечная монополия в Латвии зарабатывает деньги? Все так отчевидно. Люди лечатся самолечением скупая в аптеках бады в 10 раз завышенные , чем богатых странах. Бизнес и ни чего более. Поэтому врачи и страдают и народ, которыи не может позволить себе врачеи.« ответить