Медный таз экономики Латвии(29)

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Анатолий Тарасов
08:21 25.12.2017
Экономика / Макроэкономика

В Риге сносят многоэтажные корпуса бывшего завода «Радиотехника». Вместо него на проспекте Курземес воздвигнут магазин товаров для дома и сада. Судьба «Радиотехники» — одного из флагманов местной промышленности — оказалась типичной для большинства заводов и фабрик, доставшихся Латвийской Республике в наследство от СССР.

Снос планируется завершить до конца этого года. Таков оказался окончательный финал жизни предприятия, с 1945 года массово выпускавшего электромагнитные трансляционные динамики, трансформаторы, усилители для киноустановок, радиоприемники, радиолы, автомобильные приемники. Вершина успеха завода — конец 1980-х годов: на долю объединения приходилось примерно 35% всей выпускаемой в СССР бытовой аудиотехники. Но после распада СССР завод стал быстро погибать и в 1992 году объединение расформировали.

 

Известный латвийский журналист и общественный деятель Юрий Алексеев некогда работал на «Радиотехнике». «На предприятие я пришел еще зеленым студентом во время институтской практики. Там я закрепился в конструкторском бюро «Орбита», занимавшимся разработкой продукции, которая потом внедрялась в массовое производство на предприятии. На «Радиотехнике» я проработал 14 лет — вплоть до 1991 года, пока она не накрылась медным тазом. А накрылась она довольно быстро: в 1990-м перестали платить зарплату, а уже через два года оборудование предприятия попилили на металлолом», — рассказал Алексеев.

 

По его словам, власти государства тогда смотрели на гибель крупных предприятий вполне спокойно, поскольку их многотысячные, хорошо организованные коллективы состояли главным образом из русскоязычных.

 

Другая свежая новость — в ноябре 2017 года латвийский суд принял решение начать процедуру банкротства Рижского вагоностроительного завода (РВЗ). Этот завод, основанный в 1895 году немецко-балтийским предпринимателем Оскаром Фрейвиртом как акционерное общество Fenikss, некогда считался крупнейшим производителем вагонов в Российской империи. После распада СССР предприятие пришло в полный упадок, несколько раз меняло владельцев, обросло неподъемными долгами — отсюда печальный финал. «Я много езжу по бывшему Советскому Союзу и вижу, что до сих пор работают созданные в Риге электрички RVR, даже в Ташкенте их замечал», — говорит Юрий Алексеев.

 

Печальной оказалась и судьба «Лиепайского металлурга». К концу 2012-го электросталеплавильное производство на этом заводе достигло показателя почти в 850 тысяч тонн в год. Но из-за ухудшения экономической ситуации в ЕС ему пришлось переориентироваться на рынки третьих стран. Завод взял на себя при этом транспортные расходы, что еще более снизило рентабельность. Годом позже руководство объявило, что предприятие испытывает финансовые трудности, а вскоре основное производство остановилось из-за нехватки оборотных средств. Объявились кредиторы, потребовавшие, чтобы основные владельцы предприятия передали им свои акции. Государство объявило, что намерено спасти завод, являвшийся крупным налогоплательщиком: в 2012 году им было уплачено государству 9,4 миллиона латов (около 15 миллионов евро). Однако ситуация усугубилась тем, что три крупнейших акционера перессорились. В итоге из-за долгов завода на общую сумму 183,6 миллиона евро инвесторы просто оказались не заинтересованы вкладывать в предприятие какие-либо суммы.

 

Начались массовые увольнения работников, а кредиторы заключили договор о продаже неплатежеспособного завода. Хотя заинтересованность в предприятии высказывали несколько крупных российских фирм, кабмин, возглавлявшийся тогда Лаймдотой Страуюмой, решил в октябре 2014-го сбыть его украинской компании KVV group. Ее хозяин Валерий Кришталь пообещал «оживить предприятие», а тогдашний министр финансов Андрис Вилкс заявил: «Это отличная новость для работников, для Лиепаи и всего государства, так как один из крупнейших в Латвии заводов возобновит работу». Общая стоимость сделки составила 107 миллионов евро (для сравнения: российский предприниматель Игорь Шамис предлагал 120 миллионов).

 

Люди постарше могут вспомнить также знаменитые «рафики», выпускавшиеся на Рижской автобусной фабрике. Судьба этого предприятия сложилась также печально. К началу 1990-х РАФ готовил серьезнейшую программу по модернизации и обновлению своей продукции, уже готовы были макетные образцы новых моделей микроавтобусов. Но с развалом СССР предприятие оказалось в критическом положении, поскольку сотни смежников остались в других республиках, ставших независимыми государствами. Спасти устоявшиеся хозяйственные связи не удалось — да и в угаре «свободы» мало кто пытался это делать. Выпуск продукции постоянно падал, и в 1997 году производство остановилось окончательно. По иронии судьбы, последней моделью РАФа стал автомобиль-катафалк для перевозки гробов.

 

 

Владимир Веретенников

РИА Новости / Фото
Комментарии (29)
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Евгений 07:32 25:12:2017

Ну и почему ,,ваня -дурачек ,,молчит по этому поводу.

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не печалься голубок по пропавшему другу 07:48 25:12:2017

Заложил похоже твой дружище свой хламофон в ближайщую скупку и отбыл на плановые процедуры в Центр Психиартии и Наркологии, а там пациентов скорее всего привязывают к койке перед процедурами вставляя кляп в рот. Не скучай, долго там не держат вроде, вернётся через пару недель огурчиком.

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ФАкт 11:00 25:12:2017

Все эти заводы, как советские "Жигули", можешь их пытаться модернизировать, но путного ничего бы не вышло, ведь рядом "Мерседес", с которым тягаться невозможно, В том и трагедия Латвии, что её вырвали из европейской семьи тогда, когда уровень её промышленности вполне соответствовал европейскому на годы "добровольного вхождения ", она стала шестеренкой в механизме СССР, и отстала от европейского уровня в своем развитии, потеряла рынки, все стало работать на непритязательный и нехитрый рунок Союза.

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Митрич 13:32 25:12:2017

Многие предприятия Польши, Чехии, той же России смогли модернизироваться, переориентироваться и до сих пор прекрасно работают. А латвийские - не смогли и даже не захотели. Вот в чём ФАкт.

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олег 13:45 25:12:2017

Путное бы все вышло, если поставить цель и планомерно ее воплощать. Раз цели нет, то все пропало.

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реквием по вору и предателю Малееву 07:41 25:12:2017

Наглый подлый жыдёныш украл и разграбил завод, так же как бросил ограбленную жену с Катей нсносях. Вот и вся история. Просто такая тварь, а не человек. На нашем с вами обоудовании китайцы до сих пор колонки производят, пока Катя как дочь в отца заказывает под маркой ВЭФ китайские мусорофоны и прочую дрянь самого низкого качества. Не умеет черньжить по-человечески. Я бы сейчас запросто купил бы смартфон ВЭФ из титана с изумрудами за 2000€ и телевизор с удиосистемой Радиотехника из лакированого орешника с национальными узорами и серебряными подставками тысяч за 20. И нет предложений. Один китайский мусор на полках за тысячи устаревающий за пару лет. Да не о чем говорить даже, если я англискую колонку китайской сборки ребёнку покупал дороже сотни евриков. Простая беспроводная колонка для смартфона. Вот такую идею просрали. Дарил Малееву проект беспроводных колонок особого дизайна и исполнения лет цать назад. Сейчас бы он стал миллиардером, раз он так деньги любит и фанатеет от их коллекционирования. Упёртая чернь способна только многомиллионные станки на металлолом здавать и деньги в офшоры переводить. Вот и просерил всё в результате и сейчас как уж лежит где-нибудь под пальмой обгоревший на солнце. Но, всё возможно спасти и возродить. Нужны силы, время, возможности, желание и деньги разумеется :)

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че,лох? 08:16 25:12:2017

кинул тебя,лошару,потому что завистлив и глуп?грызи марковку,если в жизни ничего слаще не видел

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ДТТ 08:46 25:12:2017

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НАРОД ЛАТВИИ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ СВОЕЙ
ТОТАЛЬНОЙ НИЩЕТОЙ ЗА МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ПРАВЯЩЕЙ
АНТИНАРОДНОЙ КУЧКОЙ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ 27 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД....

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Latviešu patriots 09:01 25:12:2017

Nafig Latvijai būtu vajadzīgs tāds migrantu un okupantu perēklis kā Radiotehnika, kas ražoja rietumos nekonkurētspējīgu produkciju? Tāpat arī Rafs.

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нина 13:16 25:12:2017

если бы ты,патриот,знал какими материальными ценностями владела латвия на момент выхода из ссср,сколько только в инструментальном и арматурном цехах рвз было ценных станков,всё разбазарили под шумок,сколько рыболовецких судов было распилено,если бы с умом всем этим распорядились,да в доход государству,нам не нужно было-бы лезть в такие долги сейчас и на вагонке и на вэфе,и на электроламповом и на многих других латышей было не меньше русскоязычных,пустили всё на самотёк,расприхватизировали за копейки,распихали по карманам всякие годманисы,шкелисы,шлесерсы ,мельники и прочие оказавшиеся в нужное время,в нужном месте !!!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 09:31 25:12:2017

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ ЛАТВИИ 42 МИЛЛИАРДА ЕВРО,
ПРИ
ГОСБЮДЖЕТЕ 8,3 МИЛЛИАРДА ЕВРО,
ЛАТВИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТ ЕЖЕГОДНО 5 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА....
НА
БАЛАНСЕ ГОСБЮДЖЕТА 350 ТЫСЯЧ ГОССЛУЖАЩИХ,ЧИНОВНИКОВ
И
ИХ ЗНАКОМЫХ ДРУЗЕЙ,КОТОРЫЕ В ГОД ОБХОДЯТСЯ
В
2 МИЛЛИАРДА ЕВРО!!!!

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Latviešu patriots 09:40 25:12:2017

Uz tevi kā ārzemnieku, tas neattiecas. Sēdi Pleskavā un nepļūti.

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Saids 11:01 25:12:2017

Может иногда из Пскова что-то и лучше видно, но в данном случае просто удивляет, какой смысл оперировать данными , которых очень легко проверить (или Вы считайте, что читатели слишком ленивы?) и обнаружить грубые несоответствия. Таким образом, теряется любой смысл дальнейшей дискуссии.
И так. 1) Госдолг Латвии - около 9,5 миллиардов, в том числе внешний - около 8. (внешний долг по отношению к ввп - около 40%, что значительно выше чем в Эстонии (около 10%) или России, но существенно ниже, чем в среднм по ЕС (около 80%). Заинтересованные лица могут постоянно следить за динамикой главных макроэкономических показателей Латвии на портале debt.lv, ну и, естественно, на портале Eurostat.
2) Относительно "госслужащих". В общественном секторе, что включает учителей, соц. работников, полицию, военных, почту, сотрудников предприятий с гос. капиталом >50% ("Latvenergo", "Latvijas Dzelzceļš", "Latvijas valsts meži" итп) в 2017 году работет около 286 000, в том числе в учреждениях непосредственного госуправления (министерства, госканцелярия)- около 12 000. Если рассматриваем % работников госуправления по отношению к всем рабочим местам, то они составляет 6,6% , что чуть ниже среднего по ЕС (6,9%) Обобщ. данные доступны тут - m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286164-infografika-cik-liela-ir-valsts-parvalde/

Говорит ли вышеупомянутое о том, что в финансах и госуправлении Латвии все отлично? Естетвенно, нет. Но если есть желание обсудить недостатки , то и пути их решения, первую очередь необходима хоть какое-то общее представление о ситуации.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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