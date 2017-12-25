Снос планируется завершить до конца этого года. Таков оказался окончательный финал жизни предприятия, с 1945 года массово выпускавшего электромагнитные трансляционные динамики, трансформаторы, усилители для киноустановок, радиоприемники, радиолы, автомобильные приемники. Вершина успеха завода — конец 1980-х годов: на долю объединения приходилось примерно 35% всей выпускаемой в СССР бытовой аудиотехники. Но после распада СССР завод стал быстро погибать и в 1992 году объединение расформировали.
Известный латвийский журналист и общественный деятель Юрий Алексеев некогда работал на «Радиотехнике». «На предприятие я пришел еще зеленым студентом во время институтской практики. Там я закрепился в конструкторском бюро «Орбита», занимавшимся разработкой продукции, которая потом внедрялась в массовое производство на предприятии. На «Радиотехнике» я проработал 14 лет — вплоть до 1991 года, пока она не накрылась медным тазом. А накрылась она довольно быстро: в 1990-м перестали платить зарплату, а уже через два года оборудование предприятия попилили на металлолом», — рассказал Алексеев.
По его словам, власти государства тогда смотрели на гибель крупных предприятий вполне спокойно, поскольку их многотысячные, хорошо организованные коллективы состояли главным образом из русскоязычных.
Другая свежая новость — в ноябре 2017 года латвийский суд принял решение начать процедуру банкротства Рижского вагоностроительного завода (РВЗ). Этот завод, основанный в 1895 году немецко-балтийским предпринимателем Оскаром Фрейвиртом как акционерное общество Fenikss, некогда считался крупнейшим производителем вагонов в Российской империи. После распада СССР предприятие пришло в полный упадок, несколько раз меняло владельцев, обросло неподъемными долгами — отсюда печальный финал. «Я много езжу по бывшему Советскому Союзу и вижу, что до сих пор работают созданные в Риге электрички RVR, даже в Ташкенте их замечал», — говорит Юрий Алексеев.
Печальной оказалась и судьба «Лиепайского металлурга». К концу 2012-го электросталеплавильное производство на этом заводе достигло показателя почти в 850 тысяч тонн в год. Но из-за ухудшения экономической ситуации в ЕС ему пришлось переориентироваться на рынки третьих стран. Завод взял на себя при этом транспортные расходы, что еще более снизило рентабельность. Годом позже руководство объявило, что предприятие испытывает финансовые трудности, а вскоре основное производство остановилось из-за нехватки оборотных средств. Объявились кредиторы, потребовавшие, чтобы основные владельцы предприятия передали им свои акции. Государство объявило, что намерено спасти завод, являвшийся крупным налогоплательщиком: в 2012 году им было уплачено государству 9,4 миллиона латов (около 15 миллионов евро). Однако ситуация усугубилась тем, что три крупнейших акционера перессорились. В итоге из-за долгов завода на общую сумму 183,6 миллиона евро инвесторы просто оказались не заинтересованы вкладывать в предприятие какие-либо суммы.
Начались массовые увольнения работников, а кредиторы заключили договор о продаже неплатежеспособного завода. Хотя заинтересованность в предприятии высказывали несколько крупных российских фирм, кабмин, возглавлявшийся тогда Лаймдотой Страуюмой, решил в октябре 2014-го сбыть его украинской компании KVV group. Ее хозяин Валерий Кришталь пообещал «оживить предприятие», а тогдашний министр финансов Андрис Вилкс заявил: «Это отличная новость для работников, для Лиепаи и всего государства, так как один из крупнейших в Латвии заводов возобновит работу». Общая стоимость сделки составила 107 миллионов евро (для сравнения: российский предприниматель Игорь Шамис предлагал 120 миллионов).
Люди постарше могут вспомнить также знаменитые «рафики», выпускавшиеся на Рижской автобусной фабрике. Судьба этого предприятия сложилась также печально. К началу 1990-х РАФ готовил серьезнейшую программу по модернизации и обновлению своей продукции, уже готовы были макетные образцы новых моделей микроавтобусов. Но с развалом СССР предприятие оказалось в критическом положении, поскольку сотни смежников остались в других республиках, ставших независимыми государствами. Спасти устоявшиеся хозяйственные связи не удалось — да и в угаре «свободы» мало кто пытался это делать. Выпуск продукции постоянно падал, и в 1997 году производство остановилось окончательно. По иронии судьбы, последней моделью РАФа стал автомобиль-катафалк для перевозки гробов.
Владимир Веретенников
Ну и почему ,,ваня -дурачек ,,молчит по этому поводу.« ответить
Заложил похоже твой дружище свой хламофон в ближайщую скупку и отбыл на плановые процедуры в Центр Психиартии и Наркологии, а там пациентов скорее всего привязывают к койке перед процедурами вставляя кляп в рот. Не скучай, долго там не держат вроде, вернётся через пару недель огурчиком.« ответить
Все эти заводы, как советские "Жигули", можешь их пытаться модернизировать, но путного ничего бы не вышло, ведь рядом "Мерседес", с которым тягаться невозможно, В том и трагедия Латвии, что её вырвали из европейской семьи тогда, когда уровень её промышленности вполне соответствовал европейскому на годы "добровольного вхождения ", она стала шестеренкой в механизме СССР, и отстала от европейского уровня в своем развитии, потеряла рынки, все стало работать на непритязательный и нехитрый рунок Союза.« ответить
Многие предприятия Польши, Чехии, той же России смогли модернизироваться, переориентироваться и до сих пор прекрасно работают. А латвийские - не смогли и даже не захотели. Вот в чём ФАкт.« ответить
Путное бы все вышло, если поставить цель и планомерно ее воплощать. Раз цели нет, то все пропало.« ответить
Наглый подлый жыдёныш украл и разграбил завод, так же как бросил ограбленную жену с Катей нсносях. Вот и вся история. Просто такая тварь, а не человек. На нашем с вами обоудовании китайцы до сих пор колонки производят, пока Катя как дочь в отца заказывает под маркой ВЭФ китайские мусорофоны и прочую дрянь самого низкого качества. Не умеет черньжить по-человечески. Я бы сейчас запросто купил бы смартфон ВЭФ из титана с изумрудами за 2000€ и телевизор с удиосистемой Радиотехника из лакированого орешника с национальными узорами и серебряными подставками тысяч за 20. И нет предложений. Один китайский мусор на полках за тысячи устаревающий за пару лет. Да не о чем говорить даже, если я англискую колонку китайской сборки ребёнку покупал дороже сотни евриков. Простая беспроводная колонка для смартфона. Вот такую идею просрали. Дарил Малееву проект беспроводных колонок особого дизайна и исполнения лет цать назад. Сейчас бы он стал миллиардером, раз он так деньги любит и фанатеет от их коллекционирования. Упёртая чернь способна только многомиллионные станки на металлолом здавать и деньги в офшоры переводить. Вот и просерил всё в результате и сейчас как уж лежит где-нибудь под пальмой обгоревший на солнце. Но, всё возможно спасти и возродить. Нужны силы, время, возможности, желание и деньги разумеется :)« ответить
кинул тебя,лошару,потому что завистлив и глуп?грызи марковку,если в жизни ничего слаще не видел« ответить
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НАРОД ЛАТВИИ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ СВОЕЙ« ответить
ТОТАЛЬНОЙ НИЩЕТОЙ ЗА МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ПРАВЯЩЕЙ
АНТИНАРОДНОЙ КУЧКОЙ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ 27 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД....
Nafig Latvijai būtu vajadzīgs tāds migrantu un okupantu perēklis kā Radiotehnika, kas ražoja rietumos nekonkurētspējīgu produkciju? Tāpat arī Rafs.« ответить
если бы ты,патриот,знал какими материальными ценностями владела латвия на момент выхода из ссср,сколько только в инструментальном и арматурном цехах рвз было ценных станков,всё разбазарили под шумок,сколько рыболовецких судов было распилено,если бы с умом всем этим распорядились,да в доход государству,нам не нужно было-бы лезть в такие долги сейчас и на вагонке и на вэфе,и на электроламповом и на многих других латышей было не меньше русскоязычных,пустили всё на самотёк,расприхватизировали за копейки,распихали по карманам всякие годманисы,шкелисы,шлесерсы ,мельники и прочие оказавшиеся в нужное время,в нужном месте !!!« ответить
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ ЛАТВИИ 42 МИЛЛИАРДА ЕВРО,« ответить
ПРИ
ГОСБЮДЖЕТЕ 8,3 МИЛЛИАРДА ЕВРО,
ЛАТВИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТ ЕЖЕГОДНО 5 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА....
НА
БАЛАНСЕ ГОСБЮДЖЕТА 350 ТЫСЯЧ ГОССЛУЖАЩИХ,ЧИНОВНИКОВ
И
ИХ ЗНАКОМЫХ ДРУЗЕЙ,КОТОРЫЕ В ГОД ОБХОДЯТСЯ
В
2 МИЛЛИАРДА ЕВРО!!!!
Uz tevi kā ārzemnieku, tas neattiecas. Sēdi Pleskavā un nepļūti.« ответить
Может иногда из Пскова что-то и лучше видно, но в данном случае просто удивляет, какой смысл оперировать данными , которых очень легко проверить (или Вы считайте, что читатели слишком ленивы?) и обнаружить грубые несоответствия. Таким образом, теряется любой смысл дальнейшей дискуссии.« ответить
И так. 1) Госдолг Латвии - около 9,5 миллиардов, в том числе внешний - около 8. (внешний долг по отношению к ввп - около 40%, что значительно выше чем в Эстонии (около 10%) или России, но существенно ниже, чем в среднм по ЕС (около 80%). Заинтересованные лица могут постоянно следить за динамикой главных макроэкономических показателей Латвии на портале debt.lv, ну и, естественно, на портале Eurostat.
2) Относительно "госслужащих". В общественном секторе, что включает учителей, соц. работников, полицию, военных, почту, сотрудников предприятий с гос. капиталом >50% ("Latvenergo", "Latvijas Dzelzceļš", "Latvijas valsts meži" итп) в 2017 году работет около 286 000, в том числе в учреждениях непосредственного госуправления (министерства, госканцелярия)- около 12 000. Если рассматриваем % работников госуправления по отношению к всем рабочим местам, то они составляет 6,6% , что чуть ниже среднего по ЕС (6,9%) Обобщ. данные доступны тут - m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/286164-infografika-cik-liela-ir-valsts-parvalde/
Говорит ли вышеупомянутое о том, что в финансах и госуправлении Латвии все отлично? Естетвенно, нет. Но если есть желание обсудить недостатки , то и пути их решения, первую очередь необходима хоть какое-то общее представление о ситуации.