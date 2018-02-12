Медсестра, швея, повар…Учитесь бесплатно!

До 23 февраля 2018 года еще можно подать заявки на бесплатное обучение в 27 профессиональных учебных заведений по всей Латвии. И это последний в нынешнем году набор!

Программа гарантированного обучения предназначена для молодых людей в возрасте от 17 до 29 лет, которые не работают и не учатся и имеют начальное, среднее и профессиональное образование. Заявки на обучение могут подавать и учащиеся вечерних школ, а также те, кто получает среднее образование дистанционно. Юношам и девушкам предоставляется возможность в течение года бесплатно могут освоить одну из 34 востребованных на рынке труда профессий. И при этом получать во время учебы различные виды пособий.

Бесплатно можно освоить такие распространенные и нужные профессии, как повар, кондитер, делопроизводитель, парикмахер, электросварщик, садовод и автослесарь. После окончания курсов работу найти не проблема.

Есть и более редкие, но тоже очень нужные специальности – такие, как портной, швея, помощник стоматолога, электрик, слесарь, токарь, специалист по маникюру, визажист и фотограф.

Внимание: юноши и девушки, претендующие на бесплатное обучение, не могут иметь оплачиваемую работу, иметь статус самозанятых или находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Не рассчитана эта программа и на студентов дневного отделения высшего учебного заведения или находится в академическом отпуске, за исключением заочников. На обучение могут подавать заявки и учащиеся вечерних школ, а также те, кто получает среднее образование дистанционно.

Обучение дает право на стипендию от 70 до 115 евро в месяц. Учащиеся получают необходимые учебные пособия, бесплатное проживание в служебной гостинице. В учебную программу входит 15-недельная практика, во время которой оплачиваются издержки на дорогу и проживание, если это необходимо.

Проект финансируется из европейских фондов и госбюджета.

Полный список профессий, предлагаемые учебными заведениями в рамках гарантированного образования, условия поступления и список льгот – на сайте www.viaa.lv. Проект финансируется из европейских фондов и госбюджета