Медсестра, швея, повар…Учитесь бесплатно!

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Владимир Бучельников
10:31 12.02.2018
Наш город

До 23 февраля 2018 года еще можно подать заявки на бесплатное обучение в 27 профессиональных учебных заведений по всей Латвии. И это последний в нынешнем году набор!

Программа гарантированного обучения предназначена для молодых людей в возрасте от 17 до 29 лет, которые не работают и не учатся и имеют начальное, среднее и профессиональное образование. Заявки на обучение могут подавать и учащиеся вечерних школ, а также те, кто получает среднее образование дистанционно. Юношам и девушкам предоставляется возможность в течение года бесплатно могут освоить одну из 34 востребованных на рынке труда профессий. И при этом получать во время учебы различные виды пособий.

 

Бесплатно можно освоить такие распространенные и нужные профессии, как повар, кондитер, делопроизводитель, парикмахер, электросварщик, садовод и автослесарь. После окончания курсов работу найти не проблема. 

Есть и более редкие, но тоже очень нужные специальности – такие, как портной, швея, помощник стоматолога, электрик, слесарь, токарь, специалист по маникюру, визажист и фотограф.

 

Внимание: юноши и девушки, претендующие на бесплатное обучение, не могут иметь оплачиваемую работу, иметь статус самозанятых или находиться в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Не рассчитана эта программа и на студентов дневного отделения высшего учебного заведения или находится в академическом отпуске, за исключением заочников. На обучение могут подавать заявки и учащиеся вечерних школ, а также те, кто получает среднее образование дистанционно.

 

Обучение дает право на  стипендию от 70 до 115 евро в месяц. Учащиеся получают необходимые учебные пособия, бесплатное проживание в служебной гостинице. В учебную программу входит 15-недельная  практика, во время которой оплачиваются издержки на дорогу и проживание, если это необходимо.

 

Проект финансируется из европейских фондов и госбюджета. 

 

Полный список профессий, предлагаемые учебными заведениями в рамках гарантированного образования, условия поступления и список льгот – на сайте www.viaa.lv. Проект финансируется из европейских фондов и госбюджета

Vesti.lv / Фото

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