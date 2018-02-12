На Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил альтернативную главе государства точку зрения на проблему низкой рождаемости в России.

Председатель правительства сразу задал тон всему Гайдаровскому форуму, заявив, что не будет говорить о насущных экономических темах, а порассуждает о постэкономических трендах.

Главный вызов, стоящий перед мировой экономики, по мнению премьера, — это быстро развивающийся технологический прогресс и цифровизация, которая меняет все: общественные ценности, рынок труда, финансовую сферу.

«Установилась эпоха высоких гуманитарных технологий. Интеллект – это особый ресурс, один из ведущих в современной экономике, который полностью меняет ее ландшафт. Особенность в том, что избыток интеллектуальных ресурсов не приводит к падению цен на них, в отличие от ресурсов материальных, например, сырья», — заявил Медведев.

Говоря об тотальных изменениях в мире и России, глава правительства добавил, что в РФ может только пойти на руку развитие технологий, в то время как весь продвинутый мир боится безработицы из-за автоматизации и роботизации трудовых процессов. «Россия испытывает проблемы с трудовым населением из-за низкой рождаемости, так что нам нужен технологический прогресс, он может сыграть положительную роль для рынка труда. При этом требования к квалификации работников возрастут, труд должен быть более интеллектуальным, творческим», — сказал «фронтмен» Гайдаровского форума.

Премьер подчеркнул, автоматизация и роботизация «могут сыграть положительную роль».

Напомним, по итогам 2017 года рождаемость в России упала до минимума за десять лет, а сама страна рухнула в «демографическую яму». Согласно демографическому прогнозу Росстата, естественная убыль населения будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тысяч человек ежегодно.

Гайдаровский форум, проводимый с 2010-го года, является ежегодной международной научно-практическая конференцией в области экономики.