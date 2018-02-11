Медведев назвал спад рождаемости плюсом для «цифровой экономики»(1)

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Владимир Бучельников
13:50 11.02.2018
Экономика / Макроэкономика

На Гайдаровском форуме Дмитрий Медведев озвучил альтернативную главе государства точку зрения на проблему низкой рождаемости в России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил привлекательность новых технологий как способ решения проблем с дефицитом трудовых ресурсов, передает tsargrad.tv.

 

По словам главы правительства, обычно рост безработицы считают неизбежным следствием роботизации, однако Россия в ближайшем будущем из-за уменьшения рождаемости может столкнуться с дефицитом трудовых кадров.

 

Потому, подчеркнул премьер, автоматизация и роботизация «могут сыграть положительную роль».

 

«Не только не подстегнуть безработицу, но и напротив — они должны создать условия для повышения производительности труда и для обоснованного роста заработных плат», -  заметил он.

 

Гайдаровский форум, проводимый с 2010-го года,является ежегодной международной научно-практическая конференцией в области экономики.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Gtycbjyt 16:14 11:02:2018

Команда Ельцина - Гайдара разрушила экономику России до основания.
Были остановлены фабрики,заводы,закрыты шахты,Миллионы людей остались без работы и средств к существованию.Сколько можно прославлять этих разрушителей страны,устраивая,так называемые " гайдаровские форумы "?
Или это сборище врагов России, ищущих новые пути и способы дальнейшего удара по стране?

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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