Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил привлекательность новых технологий как способ решения проблем с дефицитом трудовых ресурсов, передает tsargrad.tv.
По словам главы правительства, обычно рост безработицы считают неизбежным следствием роботизации, однако Россия в ближайшем будущем из-за уменьшения рождаемости может столкнуться с дефицитом трудовых кадров.
Потому, подчеркнул премьер, автоматизация и роботизация «могут сыграть положительную роль».
«Не только не подстегнуть безработицу, но и напротив — они должны создать условия для повышения производительности труда и для обоснованного роста заработных плат», - заметил он.
Гайдаровский форум, проводимый с 2010-го года,является ежегодной международной научно-практическая конференцией в области экономики.
Команда Ельцина - Гайдара разрушила экономику России до основания.« ответить
Были остановлены фабрики,заводы,закрыты шахты,Миллионы людей остались без работы и средств к существованию.Сколько можно прославлять этих разрушителей страны,устраивая,так называемые " гайдаровские форумы "?
Или это сборище врагов России, ищущих новые пути и способы дальнейшего удара по стране?