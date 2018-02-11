На Гайдаровском форуме Дмитрий Медведев озвучил альтернативную главе государства точку зрения на проблему низкой рождаемости в России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил привлекательность новых технологий как способ решения проблем с дефицитом трудовых ресурсов, передает tsargrad.tv.

По словам главы правительства, обычно рост безработицы считают неизбежным следствием роботизации, однако Россия в ближайшем будущем из-за уменьшения рождаемости может столкнуться с дефицитом трудовых кадров.

Потому, подчеркнул премьер, автоматизация и роботизация «могут сыграть положительную роль».

«Не только не подстегнуть безработицу, но и напротив — они должны создать условия для повышения производительности труда и для обоснованного роста заработных плат», - заметил он.

Гайдаровский форум, проводимый с 2010-го года,является ежегодной международной научно-практическая конференцией в области экономики.