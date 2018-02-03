Кейт Миддлтон и Меган Маркл завладели вниманием модных критиков: вчера в разных концах света они появились в нарядах авторства одного и того же модного Дома — Alexander McQueen.

Дизайнер один (Сара Бертон), а образы разные: если герцогиня Кембриджская блистала на званом ужине в Королевском дворце Норвегии в нежном платье в пол пудрового оттенка, украшенном вышивкой, то Меган для своего дебюта в свете в качестве невесты принца Гарри выбрала женский вариант смокинга.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Умышленно ли обе предпочли одного и того же модельера, неизвестно. Мы знаем, что Кейт к нарядам Alexander McQueen питает особую слабость — именно этого бренда было ее свадебное платье, — но сказать того же про Меган, чьи модные пристрастия очень разнообразны, пока нельзя. Многие в этом совпадении видят знак, который явно свидетельствует о том, что жена принца Уильяма и невеста его брата теперь лучшие подруги.

Меган Маркл и принц Гарри

В общем, и фэшн-эксперты, и поклонники британской королевской семьи, и ее ненавистники сейчас вовсю сравнивают образы 36-летних Кейт и Меган. А еще обсуждают очередное нарушение традиций, которое позволила себе актриса. Предполагалось, что на церемонии награждения Endeavour Fund Awards с дресс-кодом black tie Меган появится в длинном вечернем платье, но возлюбленная принца Гарри снова всех удивила.

Инсайдеры говорят, что против неписаных правил Меган, которая уже не раз нарушала протокол, пошла сознательно: таким образом Маркл утверждает свое право на индивидуальность и свободу — и Гарри это очень нравится. Мы с нетерпением ждем свадьбы — наверняка и там Меган всех поразит! Ну а пока — сравним образы двух любимых женщин британских принцев!