Мексиканец придумал способ превратить яичницу в искусство

Еда стала еще популярней с появлением в нашей жизни Instagram. Можно фотографировать блюда из ресторанов, можно публиковать процесс приготовления еды, а можно придумывать шедевры из одного ингредиента, как делает Мишель Балдини из Мексики.

Его инстаграм называется @the_eggshibit (от exhibit — «экспонат» и eggs — «яйца»). Мишель создает «картины» на сковороде из белка и желтка, причем последний используется как элемент оформления в зависимости от полета фантазии.

Из белка автор формирует различные фигуры. В итоге у него получается буквально разделить свой завтрак со всем миром — его континентами, животными, культурными достижениями и религиозными воззрениями.