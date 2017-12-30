Мексиканец придумал способ превратить яичницу в искусство

Его инстаграм называется @the_eggshibit (от exhibit — «экспонат» и eggs — «яйца»). Мишель создает «картины» на сковороде из белка и желтка, причем последний используется как элемент оформления в зависимости от полета фантазии.
Из белка автор формирует различные фигуры. В итоге у него получается буквально разделить свой завтрак со всем миром — его континентами, животными, культурными достижениями и религиозными воззрениями.
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