Мексиканец придумал способ превратить яичницу в искусство

Лента новостей
Рига перед Новым годом: женщины подрались в магазине из-за картошки Антиэмигрантскую газету Финляндии закрыли. Издателя хотят судить Чиновники Латвии «жируют», получая щедрые премии. Работники Минюста — туда же! В РПЦ нашли сходство между долларом и криптовалютами Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты Российских футболистов оскорбили Появились подробности контракта о поставке российских C-400 в Турцию
Eще в разделе
Чтобы не осталось гор салатов. Рассчитываем продукты для праздника Пропавший 10 лет назад кот вернулся к хозяйке 7 вопросов, которые ты стеснялась задать на маникюре Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь? Американский флорист превращает урны в уличные букеты
Люблю!
18:00 30.12.2017
Люблю! / Отдых

Еда стала еще популярней с появлением в нашей жизни Instagram. Можно фотографировать блюда из ресторанов, можно публиковать процесс приготовления еды, а можно придумывать шедевры из одного ингредиента, как делает Мишель Балдини из Мексики.

Его инстаграм называется @the_eggshibit (от exhibit — «экспонат» и eggs — «яйца»). Мишель создает «картины» на сковороде из белка и желтка, причем последний используется как элемент оформления в зависимости от полета фантазии.

 

Из белка автор формирует различные фигуры. В итоге у него получается буквально разделить свой завтрак со всем миром — его континентами, животными, культурными достижениями и религиозными воззрениями.

 

Моя планета / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Inna-media_thumb
Инна Авина
22.12.2017

Источник радости (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV