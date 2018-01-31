Мел Гибсон продолжит историю Христа

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Анатолий Тарасов
14:02 31.01.2018
Кино / Новости кино

Джим Кэвизел («Граф Монте-Кристо», «Тонкая красная линия») планирует вернуться к роли Иисуса Христа в религиозной драме «Воскрешение» режиссёра Мела Гибсона, являющейся сиквелом скандальной ленты «Страсти Христовы».

«Есть вещи, о которых я не могу говорить, поскольку они шокируют публику. Это великолепно», ‒ заявил актёр в беседе с USA Today. «Я не скажу вам, в чём именно состоит замысел Мела. Но могу заверить, что это кино станет самым масштабным фильмом в истории. Да, он настолько хорош».

 

Сценаристом проекта назначен Рэндолл Уоллес, ранее работавший над «Храбрым сердце» и «По соображениям совести» Гибсона. «Это будут не “Страсти Христовы 2”, а именно “Воскрешение”. Мы не хотим сделать простое переложение текста, буквально прочитать его. Скорее, нас интересует более глубокое исследование тех событий и вложенных в них смыслов, что потребует долгой и кропотливой работы, с которой Рэндолл Уоллес должен справиться», – сообщал в сентябре 2016-го сам режиссёр.

 

Информация об участниках каста и примерной дате начала съёмок «Воскрешения» держится в тайне.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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