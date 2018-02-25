Мелбардис — пятый, Киберманис — десятый в соревнованиях бобслейных четверок в Пхенчхане

Олимпийскими чемпионами стали бобслеисты экипажа под управлением немецкого пилота Франческо Фридриха.
Таким образом, Мелбардису с толкачами Даумантом Дрейшкенсом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой не удалось повторить достижение Олимпийских игр в Сочи, где они были вторыми.
В свою очередь Киберманис, который в Пхенчхане выступал с толкачами Янисом Янсонсом, Хелвийсем Лусисом и Матисом Микнисом, улучшил свой результат — в Сочи он был 14-м.
Второе место поделили экипажи южнокорейца Вон Юн Чжона и немца Нико Вальтера, которые уступили Фридриху по 0,53 секунды.
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