Мелбардис — пятый, Киберманис — десятый в соревнованиях бобслейных четверок в Пхенчхане

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Виталий Вавилкин
08:45 25.02.2018
Спорт

Латвийский бобслейный экипаж-четверка под управлением пилота Оскара Мелбардиса на Олимпиаде в Пхенчхане занял пятое, а экипаж Оскара Киберманиса — десятое место.

Олимпийскими чемпионами стали бобслеисты экипажа под управлением немецкого пилота Франческо Фридриха.

 

Таким образом, Мелбардису с толкачами Даумантом Дрейшкенсом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой не удалось повторить достижение Олимпийских игр в Сочи, где они были вторыми.

 

В свою очередь Киберманис, который в Пхенчхане выступал с толкачами Янисом Янсонсом, Хелвийсем Лусисом и Матисом Микнисом, улучшил свой результат — в Сочи он был 14-м.

 

Второе место поделили экипажи южнокорейца Вон Юн Чжона и немца Нико Вальтера, которые уступили Фридриху по 0,53 секунды.

LETA / Фото
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