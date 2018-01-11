Меньше школ — больше зарплата? (2)

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газета Сегодня
20:30 11.01.2018
газета Сегодня / Образование

Предложение Шадурскиса, от которого… можно и отказаться, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Нужно признать: минобраз и его доблестный руководитель Карлис Шадурскис не забывают о бедных учителях. На последнем заседании правительства дружно было поддержано предложение минобраза о повышении уже с 1 сентября нынешнего года минимальной ставки учителя. Она возрастет с 680 евро аж до 710 евро на бумаге. Как говорится, бешеные деньги. 

 

Впрочем, еще не факт, что педагоги эту огромную прибавку увидят. Министр выставил своего рода условие, или, если хотите, даже своего рода ультиматум: рост минимальной ставки учителя произойдет только после «упорядочения школьной сети». При этом минобраз пояснил, что никаких дополнительных денег из госказны на зарплаты учителям выделено не будет. То есть повышение должно произойти за счет «внутренних резервов» или «внутренней экономии». 

 

А теперь переведем все эти заумные фразы про упорядочение школьной сети и внутреннюю экономию на простой язык. Чтобы можно было получить средства на повышение минимальных ставок самоуправления, должны будут сократить количество школ на своей территории. «Меньше школ и меньше учителей — больше зарплата у оставшихся педагогов» — примерно такую формулу предлагает профессор математики Шадурскис. Заставить самоуправления оптимизировать школы глава минобраза не может, но наказать рублем, как видите, вполне. Нет оптимизации — нет и новых зарплат. 

 

Кстати, в любом случае самоуправлениям еще нужно будет изыскать в своем бюджете средства и на повышение зарплат учителям дошкольных заведений. Как известно, зарплату воспитателям, работающим с детьми от полутора до 4 лет, платят не из государственного бюджета, а из муниципального.

 

Забавно, что график повышения минимальных ставок разработан вплоть до 2022 года. Но с тех пор еще много воды утечет. Сменится не одно правительство, и другие министры могут наплевать на этот график. Да и потом кто знает, какой будет ситуация в латвийской экономике в 2022 году? Может, минимальная ставка в размере 900 евро будет казаться смехотворной, а может, наоборот, это будет очень солидная сумма. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 20:34 11:01:2018

ПроХфессор немного смахивает, ну вы понимаете на кого!

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KOZA 20:38 11:01:2018

........меньше больниц-больше зарплата,меньше полицейских-больше зарплата,меньше пожарных-больше зарплата и так далее.А дальше что?
А может :меньше чиновников-нахлебников и больше зарплата у всех остальных?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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