Мэр Павилосты: дом-корабль будет либо снесен, либо спущен на воду(1)

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Виталий Вавилкин
19:15 19.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Когда самоуправление Павилосты официально установит, что построенная на берегу моря в волости Сакас конструкция не является кораблем, власти обратятся к владельцу с требованием снести ее или спустить на воду.

Об этом сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на главу края Улдиса Кристапсонса.

 

Как сообщалось, на этой неделе журналисты издания Kursas Laiks обнаружили постройку на берегу моря, всего в трех метрах от берега. После этого они обратились в самоуправление, чтобы узнать, что это за здание. Пришел ответ — это не здание, а судно.

 

Оказалось, что пять лет назад Госслужба окружающей среды проиграла в суде компании Alco, владельцем которой является миллионер Аргодс Лусиньш. Тогда суд признал, что на побережье можно заниматься возведением судна. В четверг и пятницу судьи пояснили, что в 2013 году в суде рассматривались материалы на стадии начала строительства объекта, при этом суд никогда не признавал, что вместо судна допустимо возводить что-то иное.

 

Сейчас председатель Павилостской краевой думы Кристапсонс говорит, что самоуправлению было известно о данном случае. «Украинский завод сделал ему проект, что это корабль. И Латвийская морская администрация выдала разрешение, что ему можно там строить судно. Мы предлагали перенести строительство в порт, но это его земля. Тогда мы обратились в Службу среды, и уже они начали шевелить этот вопрос», — рассказал мэр.

 

Кристапсонс намерен обратиться в Морскую администрацию и прояснить ситуацию. И если там сочтут, что это дом, тогда самоуправление еще раз переговорит с владельцем. «Тогда уже наступит ответственность муниципалитета, а владельцу придется снести здание или спустить на воду, как и предполагалось», — отметил чиновник.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Тут как тут 19:30 19:01:2018

В этой Павилосте летом так воняет тухлой рыбой, аж искры из глаз.
Но местные - народ привычный, сидят, пиво сосут, даже шутить пытются, но вонища стоит страшная.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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