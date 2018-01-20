Об этом сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на главу края Улдиса Кристапсонса.
Как сообщалось, на этой неделе журналисты издания Kursas Laiks обнаружили постройку на берегу моря, всего в трех метрах от берега. После этого они обратились в самоуправление, чтобы узнать, что это за здание. Пришел ответ — это не здание, а судно.
Оказалось, что пять лет назад Госслужба окружающей среды проиграла в суде компании Alco, владельцем которой является миллионер Аргодс Лусиньш. Тогда суд признал, что на побережье можно заниматься возведением судна. В четверг и пятницу судьи пояснили, что в 2013 году в суде рассматривались материалы на стадии начала строительства объекта, при этом суд никогда не признавал, что вместо судна допустимо возводить что-то иное.
Сейчас председатель Павилостской краевой думы Кристапсонс говорит, что самоуправлению было известно о данном случае. «Украинский завод сделал ему проект, что это корабль. И Латвийская морская администрация выдала разрешение, что ему можно там строить судно. Мы предлагали перенести строительство в порт, но это его земля. Тогда мы обратились в Службу среды, и уже они начали шевелить этот вопрос», — рассказал мэр.
Кристапсонс намерен обратиться в Морскую администрацию и прояснить ситуацию. И если там сочтут, что это дом, тогда самоуправление еще раз переговорит с владельцем. «Тогда уже наступит ответственность муниципалитета, а владельцу придется снести здание или спустить на воду, как и предполагалось», — отметил чиновник.
В этой Павилосте летом так воняет тухлой рыбой, аж искры из глаз.« ответить
Но местные - народ привычный, сидят, пиво сосут, даже шутить пытются, но вонища стоит страшная.