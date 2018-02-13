Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал, чтобы Евросоюз и в первую очередь канцлер Германии Ангела Меркель поддержали его в борьбе против Петра Порошенко, пишет немецкий таблоид Bild. Если они наконец что-нибудь не предпримут, Украина развалится.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в понедельник снова выдворили с Украины, потребовал поддержки Евросоюза, в особенности канцлера Ангелы Меркель, пишет немецкий таблоид Bild.

Саакашвили встретился с журналистом издания в польской гостинице и рассказал ему, каким образом был вынужден покинуть Украину: «В кафе в Киеве на меня напали люди в масках, потащили, угрожали и в частном самолёте привезли в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Порошенко».

При этом Саакашвили подчеркнул: «Если Европейский союз и в первую очередь канцлер Ангела Меркель наконец что-нибудь не предпримут, Украина развалится. Порошенко разрушает эту страну, и он хочет удалить меня, потому что я обличаю коррупцию».

По словам экс-президента Грузии, он хочет снова вернуться на Украину: там заявлено о проведении крупных демонстраций, и он намерен законным путём въехать в страну. В своём видеопослании Саакашвили отметил: «Я люблю Польшу, но моя борьба — на Украине и в Грузии, и я буду сражаться до конца. Мы победим в этой битве».

Как напоминает немецкий таблоид, выдворение в Польшу добавляет новую главу к «политической Одиссее» Саакашвили: у него на родине, где он был президентом после «революции роз» с 2004 по 2013 год, выписан ордер на его арест за злоупотребление полномочиями.

В 2015 году он переехал на Украину, где президент Пётр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. В конце 2016 года между ними случился конфликт. Саакашвили упрекнул правительство в Киеве в том, что оно недостаточно делает для борьбы с коррупцией, оставил свой губернаторский пост и стал на Украине оппозиционным политиком.

В январе апелляционный суд Киева приговорил Саакашвили к ночному домашнему аресту. Также ему запретили покидать украинскую столицу без разрешения суда или прокуратуры и лишили украинского гражданства, отмечает немецкий таблоид Bild.