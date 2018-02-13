Меркель призывают спасти Украину от Порошенко(9)

Лента новостей
Латвийская армия заняла противотанковую оборону Гражданин России надул спецслужбы США Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения? В 2017 году Госполиция арестовала имущество на сумму 74 млн евро 10 лучших советов из «Секса в большом городе» По–прежнему худшие Русские: «Американцы нас просто убивали» Люди станут «абсолютно прозрачными». Готовьтесь! Народ втянулся в игру
Eще в разделе
Гражданин России надул спецслужбы США Русские: «Американцы нас просто убивали» Люди станут «абсолютно прозрачными». Готовьтесь! Румыния ведет ЕС к самоубийству Елизавете II подыскивают преемника
Анатолий Тарасов
14:50 13.02.2018
В мире / Евросоюз

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал, чтобы Евросоюз и в первую очередь канцлер Германии Ангела Меркель поддержали его в борьбе против Петра Порошенко, пишет немецкий таблоид Bild. Если они наконец что-нибудь не предпримут, Украина развалится.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в понедельник снова выдворили с Украины, потребовал поддержки Евросоюза, в особенности канцлера Ангелы Меркель, пишет немецкий таблоид Bild.

 

Саакашвили встретился с журналистом издания в польской гостинице и рассказал ему, каким образом был вынужден покинуть Украину: «В кафе в Киеве на меня напали люди в масках, потащили, угрожали и в частном самолёте привезли в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Порошенко».

 

При этом Саакашвили подчеркнул: «Если Европейский союз и в первую очередь канцлер Ангела Меркель наконец что-нибудь не предпримут, Украина развалится. Порошенко разрушает эту страну, и он хочет удалить меня, потому что я обличаю коррупцию».

 

По словам экс-президента Грузии, он хочет снова вернуться на Украину: там заявлено о проведении крупных демонстраций, и он намерен законным путём въехать в страну. В своём видеопослании Саакашвили отметил: «Я люблю Польшу, но моя борьба — на Украине и в Грузии, и я буду сражаться до конца. Мы победим в этой битве».

 

Как напоминает немецкий таблоид, выдворение в Польшу добавляет новую главу к «политической Одиссее» Саакашвили: у него на родине, где он был президентом после «революции роз» с 2004 по 2013 год, выписан ордер на его арест за злоупотребление полномочиями.

 

В 2015 году он переехал на Украину, где президент Пётр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. В конце 2016 года между ними случился конфликт. Саакашвили упрекнул правительство в Киеве в том, что оно недостаточно делает для борьбы с коррупцией, оставил свой губернаторский пост и стал на Украине оппозиционным политиком.

 

В январе апелляционный суд Киева приговорил Саакашвили к ночному домашнему аресту. Также ему запретили покидать украинскую столицу без разрешения суда или прокуратуры и лишили украинского гражданства, отмечает немецкий таблоид Bild.

RT / Фото
Комментарии (9)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 14:58 13:02:2018

Почему ЕС должен поддержать какого-то грузина в борьбе с избранным народом Украины президентом?

« ответить
Profile_default
Пеца 15:07 13:02:2018

за тем что Потрох пробухал всю Вукраину

« ответить
Profile_default
Рижский украинец 15:43 13:02:2018

с избранным народом Украины президентом?
*********************************************************
A в какой момент,вошь ты лобковая,народ украины выбирал "президента" потроха?его рада выбрала,которую согнали бандерлоги,нацысты и каратели и она "проголосовала" как было "нужно".так то чушкарь парашный,опять твой высер непрокатил.

« ответить
Profile_default
Сане 15:46 13:02:2018

Разве грузчика в Maxima это должно волновать,иди работай.

« ответить
Profile_default
Саня 15:50 13:02:2018

Пусть русские работают.

« ответить
Profile_default
to Рижский *украинец" 16:45 13:02:2018

Какой же ты украинец, сын ишака, если не знаешь, что за Петра Порошенко проголосовали 54,51% (9,524 млн) избирателей, тупорылый ты кремлебот. :)))))))))))

« ответить
Profile_default
Факт 16:47 13:02:2018

Порох не квасит, хоть и похож на ЕБН, что спьяну выкати расеянам Моль в качестве презика.

« ответить
Profile_default
Парко 15:03 13:02:2018

Укрузия?

« ответить
Profile_default
ГражданкаЛатвии 15:28 13:02:2018

Да пусть,нафиг,разваливается!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)