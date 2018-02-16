Германия считает газопровод «Северный поток — 2» экономическим проектом, который не угрожает Евросоюзу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы также хотим, чтоб транзит газа по-прежнему шел через Украину. Но мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок», — заявила Меркель на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Польский премьер ей возразил: «Я не согласен, что это диверсификация. Газ из того же источника». По словам Моравецкого, на встрече с Меркель он высказался за распространение на «Северный поток — 2» норм третьего энергетического пакета ЕС.

Меркель заявила, что Польша и Германия продолжают переговоры по этому вопросу.

В конце января Германия разрешила Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) начать строительство морского участка газопровода в территориальных водах страны. Также Германия одобрила возведение приемного терминала.

В Nord Stream 2 заявили, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

Проект «Северный поток — 2» стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с «Северным потоком».

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых Украина, Польша и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Европейские компании — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались вложить в «Северный поток — 2» по 950 миллионов евро. «Газпром», который является единственным акционером Nord Stream 2 AG, предоставит еще 4,75 миллиарда евро.