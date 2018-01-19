Мертвая женщина родила в гробу(3)

Лента новостей
Интернету предрекли скорое разрушение Как трое геев сумели победить российскую власть США наносят массированные авиаудары в 100 километрах от России МИД РФ обвинил посольство США в дестабилизации России Жириновский похвалил секс-клип ульяновских курсантов. «Это надо поощрять!» Посол Латвии: НАТО — страховка для государства МИД России: ситуация с реформой образования Латвии у нас на контроле Латвию покинули 100 тысяч человек с высшим образованием Свиристелькин поцелуй
Eще в разделе
Жириновский похвалил секс-клип ульяновских курсантов. «Это надо поощрять!» Жуть: королева красоты загорелась прямо на сцене (+ВИДЕО) Мать пыталась продать невинность своей 13-летней дочери; на место явилась полиция (+ВИДЕО) Карнавал откровенности: опубликованы интимные фото Алены Водонаевой «Чмори» убивают Россию! Лжецы и воры «учат жизни» молодёжь
Виталий Вавилкин
17:40 18.01.2018
Lifenews / Интересно

Жительница южноафриканской Мбизаны (Восточно-Капская провинция) родила после смерти. Об инциденте рассказали сотрудники похоронного бюро.

Тело матери пяти детей, 33-летней Номвелисо Номасонто Мдойи (Nomveliso Nomasonto Mdoyi) находилось в гробу. Накануне церемонии похорон — спустя 10 дней после смерти женщины — работники бюро обнаружили в нем младенца, пишет Lenta.ru.

 

«Мы были так потрясены и напуганы, что у нас даже не было времени узнать пол ребенка. Я занимаюсь этим бизнесом уже более 20 лет и никогда не слышал о мертвых рожающих женщинах», — рассказал сотрудник бюро.

 

Мать умершей уточнила, что ее дочь во время кончины была на девятом месяце беременности. Мертворожденного ребенка похоронили в одном гробу с матерью.

 

Издание опросило несколько медицинских специалистов и выяснило, что «рождение» могло произойти в результате сокращения мышц.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Г2 17:48 18:01:2018

Вроде не 1 апреля.

« ответить
Profile_default
Прозектор 18:27 18:01:2018

Роды посмертные (partus post mortem) — выдавливание плода через родовые пути из матки трупа беременной женщины газами, образовавшимися в брюшной полости при гниении трупа.

« ответить
Profile_default
Реалист 19:12 18:01:2018

Было бы здорово, если бы ребеночка удалось спасти.

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV