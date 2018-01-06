Выдающиеся литовские деятели искусства — актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис — в годы Советской оккупации были завербованы агентами КГБ.

Такие данные обнародовал Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы. На сайте kgbveikla.lt сообщается, что Донатанас Банионис работал по именем «Бронюс», пишет Delfi.lt.

Он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США. С. Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году. Он работал под имем «Салютас» и в агентурной сети находился до 1982 года.

КГБ интересовал эмигрировавший в США отец Сoндецкиса Яцкус Сондецкис. Д. Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет. Сондецкис умер в 2016 году в возрасте 88 лет.