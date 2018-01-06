Такие данные обнародовал Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы. На сайте kgbveikla.lt сообщается, что Донатанас Банионис работал по именем «Бронюс», пишет Delfi.lt.
Он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США. С. Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году. Он работал под имем «Салютас» и в агентурной сети находился до 1982 года.
КГБ интересовал эмигрировавший в США отец Сoндецкиса Яцкус Сондецкис. Д. Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет. Сондецкис умер в 2016 году в возрасте 88 лет.
Мёртвые сраму не имут... А нынешние разоблачители - козлы по определерию. ДБ.« ответить
прекрасные были люди и прекрасные актеры.« ответить
их фильмы никогда не постареют.
золотая коллекция.
не века.
Da budj Banionis agentom hotj sotni razvedok mira ljubovi k nemu, kak k aktjeru, menjshe ne stanet.« ответить
А ВЫ РАЙМОНДА ПАЛТУСА КОПНИТЕ....ИЛИ ПОКА НЕ УМЕР - НИЗЗЗЯЯ!!!« ответить
Что там паулс. Копните всю команду нашего правительства« ответить
Пора опубликовать Далькины доносы ))))« ответить
Блг первыми к себе забирает лучших, а шалупоням отводит долгую жизнь, чтобы вдоволь намучались.« ответить