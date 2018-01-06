Мешки ЧК по-литовски: знаменитого актера Баниониса признали агентом КГБ(14)

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Виталий Вавилкин
13:32 06.01.2018
В мире / Политика

Выдающиеся литовские деятели искусства — актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис — в годы Советской оккупации были завербованы агентами КГБ.

Такие данные обнародовал Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы. На сайте kgbveikla.lt сообщается, что Донатанас Банионис работал по именем «Бронюс», пишет Delfi.lt.

 

Он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США. С. Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году. Он работал под имем «Салютас» и в агентурной сети находился до 1982 года.

 

КГБ интересовал эмигрировавший в США отец Сoндецкиса Яцкус Сондецкис. Д. Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет. Сондецкис умер в 2016 году в возрасте 88 лет.

 

delfi.lt / Фото
Комментарии (14)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 13:58 06:01:2018

Мёртвые сраму не имут... А нынешние разоблачители - козлы по определерию. ДБ.

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dlz77 19:35 06:01:2018

прекрасные были люди и прекрасные актеры.
их фильмы никогда не постареют.
золотая коллекция.
не века.

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!!! 22:01 06:01:2018

Da budj Banionis agentom hotj sotni razvedok mira ljubovi k nemu, kak k aktjeru, menjshe ne stanet.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:18 06:01:2018

А ВЫ РАЙМОНДА ПАЛТУСА КОПНИТЕ....ИЛИ ПОКА НЕ УМЕР - НИЗЗЗЯЯ!!!

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Да 14:24 06:01:2018

Что там паулс. Копните всю команду нашего правительства

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Игорь 14:28 06:01:2018

Пора опубликовать Далькины доносы ))))

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ИвАн 14:42 06:01:2018

Блг первыми к себе забирает лучших, а шалупоням отводит долгую жизнь, чтобы вдоволь намучались.

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