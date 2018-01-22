«Мешок» на минэкономики: правая рука не знает, что делает левая

Подобная маскировка может быть только кратковременной – до ликвидации трещин или других опасных для прохожих дефектов. Но на деле фасады в столице «зеленеют» годами.
Поэтому Рижская дума еще в 2015 году приняла решение о недопустимости использования защитных сеток, и с 1 сентября прошлого года они рассматриваются как нарушение. Владельцам был дан немалый срок – два года – на ремонты, хотя бы косметические. Однако многие, как обычно, дотянули до последнего, и попали под угрозу штрафов.
Курьезной и во многом символической оказалась ситуация со зданием на ул. Бривибас 55, возле Гертрудинской церкви, в котором находится министерство экономики. Его фасад во многих местах годами «украшают» зеленые заплаты.
Вызванные на комиссию представители управляющей компании – Государственного агентства недвижимости – ничего внятного не сообщили. Да, им известно, что с фасада могут упасть (и падали уже – начиная с 2013 года!) куски штукатурки и что сетка от этой опасности не спасает, и даже наоборот, ее усугубляет, потому что собирает осколки, которые рано или поздно, прорвав заграждение, посыплются вниз.
Управдом Наталия Яунземе сообщила, что располагает техническим исследованием, однако познакомить комиссию с его содержанием отказалась. То ли не знала, то ли его итоги таковы, что могли только подлить масла в огонь. По ее словам, сейчас Агентство по недвижимости работает над проектом баннера, который должен быть установлен на фасаде здания. Речь идет о гигантском плотном мешке с рисунками, который должен закрыть неприглядный фасад. «В целях маскировки недостатков», как откровенно признались представители агентства. («Потемкинские деревни», — прокомментировал председатель комитета имущества Рижской думы Олег Буров). Руководящие дамы не смогли ответить на вопрос, каков будет обитателям здания работать за плотной завесой, однако уверяли, что все будет очень красиво. А на большее, мол, денег нет…
Олег Буров твердо заявил, что установку подобного чехла Стройуправа не согласует. И в самом деле, чем он отличается от запрещенной сетки?
— Неужели вы не понимаете, что разваливающееся здание, в котором находится министерство экономики, наносит престиж государству? – негодовали депутаты. Дамы молчали.
Решено наказать владельцев трехпроцентным налогом. Но всем понятно, что платить их придется государству в лице минфина, то есть, всем нам. А некомпетентные управляющие в зарплате не потеряют.
Поэтому логичным представляется предложение Бурова – разницу между повышенным и обычным налогом взимать с Государственного агентства по недвижимости. Ведь его название уже стало синонимом безответственности и ничегонеделания.
Как выяснилось, в агентстве понятия не имеют о планах своих арендаторов. Еще в декабре прошлого года минфин выделил 149 тысяч евро на ремонт фасада обветшавшего здания, и уже объявлен конкурс на проведение строительных работ. Вот уже точно: левая рука не знает, что делает правая! Хороши были бы дамы из агентства со своим «мешком» на огромный фасад!
Так что символика у этой истории еще более глубокая, чем вначале казалось. Если даже в одном здании не удается навести порядок, то что говорить о более серьезных масштабах!