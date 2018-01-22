«Мешок» на минэкономики: правая рука не знает, что делает левая

На заседании комиссии Рижской думы по деградирующим среду зданиям впервые рассматривался вопрос об ответственности владельцев за использование так называемой зеленой сетки на фасадах. Впрочем, цвет сетки значения не имеет, поскольку сути не меняет.

Подобная маскировка может быть только кратковременной – до ликвидации трещин или других опасных для прохожих дефектов. Но на деле фасады в столице «зеленеют» годами.

Поэтому Рижская дума еще в 2015 году приняла решение о недопустимости использования защитных сеток, и с 1 сентября прошлого года они рассматриваются как нарушение. Владельцам был дан немалый срок – два года – на ремонты, хотя бы косметические. Однако многие, как обычно, дотянули до последнего, и попали под угрозу штрафов.

Курьезной и во многом символической оказалась ситуация со зданием на ул. Бривибас 55, возле Гертрудинской церкви, в котором находится министерство экономики. Его фасад во многих местах годами «украшают» зеленые заплаты.

Вызванные на комиссию представители управляющей компании – Государственного агентства недвижимости – ничего внятного не сообщили. Да, им известно, что с фасада могут упасть (и падали уже – начиная с 2013 года!) куски штукатурки и что сетка от этой опасности не спасает, и даже наоборот, ее усугубляет, потому что собирает осколки, которые рано или поздно, прорвав заграждение, посыплются вниз.

Управдом Наталия Яунземе сообщила, что располагает техническим исследованием, однако познакомить комиссию с его содержанием отказалась. То ли не знала, то ли его итоги таковы, что могли только подлить масла в огонь. По ее словам, сейчас Агентство по недвижимости работает над проектом баннера, который должен быть установлен на фасаде здания. Речь идет о гигантском плотном мешке с рисунками, который должен закрыть неприглядный фасад. «В целях маскировки недостатков», как откровенно признались представители агентства. («Потемкинские деревни», — прокомментировал председатель комитета имущества Рижской думы Олег Буров). Руководящие дамы не смогли ответить на вопрос, каков будет обитателям здания работать за плотной завесой, однако уверяли, что все будет очень красиво. А на большее, мол, денег нет…

Олег Буров твердо заявил, что установку подобного чехла Стройуправа не согласует. И в самом деле, чем он отличается от запрещенной сетки?

— Неужели вы не понимаете, что разваливающееся здание, в котором находится министерство экономики, наносит престиж государству? – негодовали депутаты. Дамы молчали.

Решено наказать владельцев трехпроцентным налогом. Но всем понятно, что платить их придется государству в лице минфина, то есть, всем нам. А некомпетентные управляющие в зарплате не потеряют.

Поэтому логичным представляется предложение Бурова – разницу между повышенным и обычным налогом взимать с Государственного агентства по недвижимости. Ведь его название уже стало синонимом безответственности и ничегонеделания.

Как выяснилось, в агентстве понятия не имеют о планах своих арендаторов. Еще в декабре прошлого года минфин выделил 149 тысяч евро на ремонт фасада обветшавшего здания, и уже объявлен конкурс на проведение строительных работ. Вот уже точно: левая рука не знает, что делает правая! Хороши были бы дамы из агентства со своим «мешком» на огромный фасад!

Так что символика у этой истории еще более глубокая, чем вначале казалось. Если даже в одном здании не удается навести порядок, то что говорить о более серьезных масштабах!