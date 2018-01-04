«Месть Путина» зрителям LTV(4)

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газета Сегодня
16:00 04.01.2018
газета Сегодня

Какой, по–американски говоря, месседж, может извлечь простой латышский обыватель из «Мести Путина»? — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Первый рабочий день 2018 года государственное телевидение Латвии впервые за долгие годы встретило без собственного корреспондента в Москве. Вряд ли внезапный отзыв Виктории Терентьевой был связан с соображениями экономического характера — ассигнования на две национальные «кнопки», гарантированно принимаемые всеми телевизорами ЛР, поступают исправно. Вероятнее всего, рижскому начальству не понравилось излишне человечный подход журналистки к событиям в «сердце Мордора», откуда, по концепции, должна исходить главная угроза прогрессивному человечеству.

 

Великий и могучий 

 

Но без «русского вопроса» аудитория LTV1 не осталась. 3 января в прайм–тайм были продемонстрированы две серии документального блокбастера «Месть Путина». Картина Made in USA включила в себя интервью с рядом отставных американских чиновников: к примеру, экс–директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Путину надо было «ударить по носу», помощник государственного секретаря Виктория Нулланд обозвала российского лидера «хулиганом», в том же теплом ключе высказалась и заместитель министра обороны Эвелин Фаркаш… Как и положено «объективному» фильму из категории «журналистика расследований», к проекту были привлечены и российские фигуранты: политолог Глеб Павловский, журналисты Михаил Зыгарь, Андрей Солдатов.

 

Какой, по–американски говоря, месседж, может извлечь простой латышский обыватель из «Мести Путина»? То, что Владимир Владимирович настолько всемогущ, что запросто способен вмешаться в ход политических процессов в США при помощи своих злокозненных хакеров, а хозяин Белого дома на это и ответить побоится. Так что, запросто развернув ход заокеанских событий, ВВП фактически усадил в президентское кресло Дональда Трампа! И стоит ли после этого вообще проводить выборы в сейм?

 

Получилось как всегда

 

Некоторые логические нестыковки из конструкции кино, однако, вылезают. 

 

Во–первых, если бы не было реального заговора внутри Демпартии США против сенатора Берни Сандерса — конкурента Хиллари Клитон, — то и компромат на последнюю не «выстрелил» бы. Ведь никто не доказал, что масса ушедших на WikiLeaks данных — фальшивка. 

 

Во–вторых, так уж много ли получил Путин от президента Трампа — мы можем оценить спустя год полномочий последнего. Никогда Москва и Вашингтон не находились в столь отвратительных отношениях. 

 

В–третьих, представлять Путина как единоличного вождя, ведущего даже микроменеджмент по вмешательству в кампанию американских демократов, просто смешно. Ибо не кто иной, как М. Зыгарь, выпустил в 2017 году бестселлер «Вся кремлевская рать», главный персонаж коей — «коллективный Путин», то есть десятки и даже сотни людей, вершащих реальную политику Москвы.

 

Для детей и латвийцев 

 

Но все эти тонкости не для «картонного» фильма. Ибо «Месть Путина» мало того что состоит из противоречащих натяжек, так еще и сделана не зрелищно, дешево, на коленке. 

 

Ведь это проект государственного же американского канала PBS — Public Broadcasting Service, основная задача которого — поставка телеканалам штатов образовательных и детских передач. А теперь, как видно, и антироссийских поделок для промывания мозгов союзникам. 

 

Кстати, ранее «Месть Путина» показали на русскоязычном госканале Эстонии — но это не подняло микроскопический рейтинг ETV+. 

 

В любом случае американцы тоже делают качественное documentary о Путине. Взять хотя бы масштабное полотно маститого Оливера Стоуна. Но его разве в Риге покажут?

 

Николай КАБАНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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факт 16:18 04:01:2018

Абсолютная ложь СМИ Запада и полное отсутствие свободы слова в марионеточной Латвии.

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ИвАн 16:24 04:01:2018

Стоуна? Зачем занимать столько времени эфира! Достаточно пары минут материала, где царь ему горбатого лепит и где он царю жопу вылизывает.

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Сергей 17:42 04:01:2018

мудачек ты не далекий без мозгов ванятка-идиот

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Правда тут 21:21 04:01:2018

Второсортные хавают фашистскую пропаганду на ура правда им ненужна .Русские смотрят Российское телевидение. Спутник Россия сегодня единственные в мире масс медия где говорят правду

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