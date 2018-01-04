Какой, по–американски говоря, месседж, может извлечь простой латышский обыватель из «Мести Путина»? — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Первый рабочий день 2018 года государственное телевидение Латвии впервые за долгие годы встретило без собственного корреспондента в Москве. Вряд ли внезапный отзыв Виктории Терентьевой был связан с соображениями экономического характера — ассигнования на две национальные «кнопки», гарантированно принимаемые всеми телевизорами ЛР, поступают исправно. Вероятнее всего, рижскому начальству не понравилось излишне человечный подход журналистки к событиям в «сердце Мордора», откуда, по концепции, должна исходить главная угроза прогрессивному человечеству.

Великий и могучий

Но без «русского вопроса» аудитория LTV1 не осталась. 3 января в прайм–тайм были продемонстрированы две серии документального блокбастера «Месть Путина». Картина Made in USA включила в себя интервью с рядом отставных американских чиновников: к примеру, экс–директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Путину надо было «ударить по носу», помощник государственного секретаря Виктория Нулланд обозвала российского лидера «хулиганом», в том же теплом ключе высказалась и заместитель министра обороны Эвелин Фаркаш… Как и положено «объективному» фильму из категории «журналистика расследований», к проекту были привлечены и российские фигуранты: политолог Глеб Павловский, журналисты Михаил Зыгарь, Андрей Солдатов.

Какой, по–американски говоря, месседж, может извлечь простой латышский обыватель из «Мести Путина»? То, что Владимир Владимирович настолько всемогущ, что запросто способен вмешаться в ход политических процессов в США при помощи своих злокозненных хакеров, а хозяин Белого дома на это и ответить побоится. Так что, запросто развернув ход заокеанских событий, ВВП фактически усадил в президентское кресло Дональда Трампа! И стоит ли после этого вообще проводить выборы в сейм?

Получилось как всегда

Некоторые логические нестыковки из конструкции кино, однако, вылезают.

Во–первых, если бы не было реального заговора внутри Демпартии США против сенатора Берни Сандерса — конкурента Хиллари Клитон, — то и компромат на последнюю не «выстрелил» бы. Ведь никто не доказал, что масса ушедших на WikiLeaks данных — фальшивка.

Во–вторых, так уж много ли получил Путин от президента Трампа — мы можем оценить спустя год полномочий последнего. Никогда Москва и Вашингтон не находились в столь отвратительных отношениях.

В–третьих, представлять Путина как единоличного вождя, ведущего даже микроменеджмент по вмешательству в кампанию американских демократов, просто смешно. Ибо не кто иной, как М. Зыгарь, выпустил в 2017 году бестселлер «Вся кремлевская рать», главный персонаж коей — «коллективный Путин», то есть десятки и даже сотни людей, вершащих реальную политику Москвы.

Для детей и латвийцев

Но все эти тонкости не для «картонного» фильма. Ибо «Месть Путина» мало того что состоит из противоречащих натяжек, так еще и сделана не зрелищно, дешево, на коленке.

Ведь это проект государственного же американского канала PBS — Public Broadcasting Service, основная задача которого — поставка телеканалам штатов образовательных и детских передач. А теперь, как видно, и антироссийских поделок для промывания мозгов союзникам.

Кстати, ранее «Месть Путина» показали на русскоязычном госканале Эстонии — но это не подняло микроскопический рейтинг ETV+.

В любом случае американцы тоже делают качественное documentary о Путине. Взять хотя бы масштабное полотно маститого Оливера Стоуна. Но его разве в Риге покажут?

Николай КАБАНОВ.