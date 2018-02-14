Metallica получила музыкальную «нобелевку» за достижения уровня Вагнера и Чайковского

Американская группа Metallica стала лауреатом престижной музыкальной премии Polar Music Prize, которую называют «Нобелевской премией по музыке».

Жюри объяснило свой выбор тем, что со времен Вагнера и Чайковского никто, кроме Metallica, «не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной».

Кроме американских металлистов, премию в этом году получил Афганский национальный институт музыки, который, по мнению жюри, достойно «использует власть музыки, чтобы трансформировать жизнь молодых людей», отмечает ТАСС.

Церемония награждения состоится 14 июня в Стокгольме.

Премия была создана в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсеном. Среди предыдущих лауреатов «музыкальной нобелевки» — Пол Маккартни, Чак Берри, Би Би Кинг, Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Стинг.

Американская рок-группа Metallica была образована в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ульрихом. Бас-гитарист Роберт Трухильо присоединился к ним в 2003 году. Группа исполняет музыку в стиле треш-метал и хеви-метал. Альбомы Metallica были проданы тиражом более 100 млн экземпляров по всему миру.