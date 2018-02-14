Metallica получила музыкальную «нобелевку» за достижения уровня Вагнера и Чайковского

Лента новостей
СМИ: Россия возрождает советскую «красную машину» МОК ошибочно не пригласил двух российских спортсменов на ОИ-2018 В Латвии сыграли в «голый хоккей». Есть победители! Нарушители прячутся от фоторадаров Почему не надо бояться критики Чиновников замучил бумажный зуд НАТО поддерживает наращивание войск США в Европе Латвийские саночники заняли 6-е и 14-е место в Пхенчхане Рост цен спрятался за статистику
Eще в разделе
Рижанка ужаснулась, рассмотрев только что купленные в Zara брюки День святого Валентина в Литве отметят бракосочетанием геев Рассказ рижанки Лены о своей работе проституткой (+ВИДЕО) Абсурд: В школах запретят “лучших друзей”, чтобы не обижать других детей Почему в этом году не отмечают День святого Валентина?
Виталий Вавилкин
16:25 14.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Американская группа Metallica стала лауреатом престижной музыкальной премии Polar Music Prize, которую называют «Нобелевской премией по музыке».

Жюри объяснило свой выбор тем, что со времен Вагнера и Чайковского никто, кроме Metallica, «не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной».

 

Кроме американских металлистов, премию в этом году получил Афганский национальный институт музыки, который, по мнению жюри, достойно «использует власть музыки, чтобы трансформировать жизнь молодых людей», отмечает ТАСС.

 

Церемония награждения состоится 14 июня в Стокгольме.

 

Премия была создана в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсеном. Среди предыдущих лауреатов «музыкальной нобелевки» — Пол Маккартни, Чак Берри, Би Би Кинг, Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Стинг.

 

Американская рок-группа Metallica была образована в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ульрихом. Бас-гитарист Роберт Трухильо присоединился к ним в 2003 году. Группа исполняет музыку в стиле треш-метал и хеви-метал. Альбомы Metallica были проданы тиражом более 100 млн экземпляров по всему миру.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV