Бывшему флагману тяжелой промышленности вынесен смертный приговор. Предпринимателей, готовых в очередной раз возрождать Liepājas metalurgs, не нашлось. Завод будет уничтожен.
Тяжёлая точка
А ведь еще недавно предприятие с гордостью любило рассказывать о своих масштабах. Liepājas metalurgs был единственным металлургическим предприятием в Прибалтике. Его история началась в 1882 году. На заводе работало почти 3 тыс. человек, от него зависело благополучие 16,4% лиепайчан. Это было крупнейшее перерабатывающее и восьмое по обороту предприятие в Латвии.
И вот поставлена точка. Администратор неплатежеспособного АО KVV Liepājas metalurgs Гунтар Корис принял решение продать имущество предприятия на аукционах.
Все усилия правительства по поиску нового инвестора (последний — украинская компания «КВВ групп» — вернул завод в состояние банкротства) закончились ничем. В условленный срок ни один из претендентов на покупку KVV Liepājas metalurgs не выполнил выдвинутые кредиторами условия и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое и восстановить его работу.
Чтобы вернуть хотя бы часть убытков, которые понесли государство и кредиторы, имущество KVV Liepājas metalurgs будет продано по частям на нескольких аукционах. В ближайшие дни будет разработан план продажи имущества, и, возможно, аукционы начнутся уже в феврале.
Остатки — с молотка
Еще 4 января министр экономики Арвилс Ашераденс рассказывал, что есть некий инвестор, заинтересованный в покупке LM, но он якобы пытается добиться для себя более выгодных условий, в то время как правительство заинтересовано в том, чтобы максимально вернуть государственные средства, вложенные в предприятие.
В течение последующих двух недель этот потенциальный инвестор так и не дал правительству гарантий и не перечислил средства на счета кредиторов KVV Liepājas metalurgs.
По информации агентства LETA, этим загадочным инвестором могло быть зарегистрированное в Латвии в минувшем сентябре АО K–1 Liepaja Metallurgical Plant». В первой половине октября компания увеличила основной капитал с 35 тыс. евро до 7,535 млн, а единственным членом совета правления предприятия был гражданин Израиля Игорь Шамис. В совет входили также граждане России Илья Трифонов и Дмитрий Баранов.
Очевидно, что продажа завода по частям будет означать распродажу имеющего ценность оборудования (например, сталеплавильной печи), а остальное будет пущено на металлолом.
Как ранее говорил А. Ашераденс, на территории предприятия можно развивать индустриальный парк, там имеется подходящая инфраструктура.
Григорий АНТОНОВ.
ПИИИДАРЫ латышские все загубили!« ответить
prodatj vesj za 1 evro, rzhu ne mogu« ответить
Хорошая новость. Зачем агонию затягивать.:-)« ответить
А что тут такого?« ответить
Когда в 90-стые громили наши фабрики и заводы построенные русскими руками, никаких возмущений не было.
На хуторах вообще непрерывное веселье шло.
Мол не будет заводов и фабрик и русские сами уедут.
А мы им ни вагонов, ни контейнеров, ни машин грузовых не дадим, всё нам останется, вместе с их квартирами.
Ан не получилось, теперь вот и расплата пришла.
С чем и поздравляем!
zavodi bili postroeni ne tolko russkimi rukami. stroili vse ziteli Latvii. ne peregibai.« ответить
Сам видел, как рабочие рукавицы, набитые гвоздями через забор хуторяне перекидывали.« ответить
Как на стройках кирпичи воровали и краску, багажники легковых машин и пёрли на те же хутора.
Так что Janka, всё нормалёк и ни каких понимаешь перегибов.
а почему то я уже 2 года назад точно о таком приговоре думал ....« ответить
Жалко ЛЖД негде плавить будет с портами !« ответить
европа даст пресса, они рады нам всегда помочь« ответить