Металлургию порежут на металл(10)

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газета Сегодня
18:00 16.01.2018
газета Сегодня / Экономика

Латвия вступает в постиндустриальную эпоху

Бывшему флагману тяжелой промышленности вынесен смертный приговор. Предпринимателей, готовых в очередной раз возрождать  Liepājas metalurgs, не нашлось. Завод будет уничтожен.

 

Тяжёлая точка

 

А ведь еще недавно предприятие с гордостью любило рассказывать о своих масштабах. Liepājas metalurgs был единственным металлургическим предприятием в Прибалтике. Его история началась в 1882 году. На заводе работало почти 3 тыс. человек, от него зависело благополучие 16,4% лиепайчан. Это было крупнейшее перерабатывающее и восьмое по обороту предприятие в Латвии.

 

И вот поставлена точка. Администратор неплатежеспособного АО KVV Liepājas metalurgs Гунтар Корис принял решение продать имущество предприятия на аукционах.

 

Все усилия правительства по поиску нового инвестора (последний — украинская компания «КВВ групп» — вернул завод в состояние банкротства) закончились ничем. В условленный срок ни один из претендентов на покупку KVV Liepājas metalurgs не выполнил выдвинутые кредиторами условия и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое и восстановить его работу.

 

Чтобы вернуть хотя бы часть убытков, которые понесли государство и кредиторы, имущество KVV Liepājas metalurgs  будет продано по частям на нескольких аукционах. В ближайшие дни будет разработан план продажи имущества, и, возможно, аукционы начнутся уже в феврале.

 

Остатки  — с молотка

 

Еще 4 января министр экономики Арвилс Ашераденс рассказывал, что есть некий инвестор, заинтересованный в покупке LM, но он якобы пытается добиться для себя более выгодных условий, в то время как правительство заинтересовано в том, чтобы максимально вернуть государственные средства, вложенные в предприятие.

 

В течение последующих двух недель этот потенциальный инвестор так и не дал правительству гарантий и не перечислил средства на счета кредиторов KVV Liepājas metalurgs.

 

По информации агентства LETA, этим загадочным инвестором могло быть зарегистрированное в Латвии в минувшем сентябре АО K–1 Liepaja Metallurgical Plant». В первой половине октября компания увеличила основной капитал с 35 тыс. евро до 7,535 млн, а единственным членом совета правления предприятия был гражданин Израиля Игорь Шамис. В совет входили также граждане России Илья Трифонов и Дмитрий Баранов.

 

Очевидно, что продажа завода по частям будет означать распродажу имеющего ценность оборудования (например, сталеплавильной печи), а остальное будет пущено на металлолом.

 

Как ранее говорил А. Ашераденс, на территории предприятия можно развивать индустриальный парк, там имеется подходящая инфраструктура.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (10)
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Latviešu хуууесос 18:13 16:01:2018

ПИИИДАРЫ латышские все загубили!

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narod 18:28 16:01:2018

prodatj vesj za 1 evro, rzhu ne mogu

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Проебалт прямоходящий 18:14 16:01:2018

Хорошая новость. Зачем агонию затягивать.:-)

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Latviešu patriots 18:25 16:01:2018

А что тут такого?
Когда в 90-стые громили наши фабрики и заводы построенные русскими руками, никаких возмущений не было.
На хуторах вообще непрерывное веселье шло.
Мол не будет заводов и фабрик и русские сами уедут.
А мы им ни вагонов, ни контейнеров, ни машин грузовых не дадим, всё нам останется, вместе с их квартирами.
Ан не получилось, теперь вот и расплата пришла.
С чем и поздравляем!

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Janka 18:37 16:01:2018

zavodi bili postroeni ne tolko russkimi rukami. stroili vse ziteli Latvii. ne peregibai.

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Да какая разница где и как. 19:06 16:01:2018

Сам видел, как рабочие рукавицы, набитые гвоздями через забор хуторяне перекидывали.
Как на стройках кирпичи воровали и краску, багажники легковых машин и пёрли на те же хутора.
Так что Janka, всё нормалёк и ни каких понимаешь перегибов.

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easrjry 18:34 16:01:2018

а почему то я уже 2 года назад точно о таком приговоре думал ....

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Russija 18:35 16:01:2018

Жалко ЛЖД негде плавить будет с портами !

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толян 19:08 16:01:2018

европа даст пресса, они рады нам всегда помочь

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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