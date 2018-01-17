Латвия вступает в постиндустриальную эпоху

Бывшему флагману тяжелой промышленности вынесен смертный приговор. Предпринимателей, готовых в очередной раз возрождать Liepājas metalurgs, не нашлось. Завод будет уничтожен.

Тяжёлая точка

А ведь еще недавно предприятие с гордостью любило рассказывать о своих масштабах. Liepājas metalurgs был единственным металлургическим предприятием в Прибалтике. Его история началась в 1882 году. На заводе работало почти 3 тыс. человек, от него зависело благополучие 16,4% лиепайчан. Это было крупнейшее перерабатывающее и восьмое по обороту предприятие в Латвии.

И вот поставлена точка. Администратор неплатежеспособного АО KVV Liepājas metalurgs Гунтар Корис принял решение продать имущество предприятия на аукционах.

Все усилия правительства по поиску нового инвестора (последний — украинская компания «КВВ групп» — вернул завод в состояние банкротства) закончились ничем. В условленный срок ни один из претендентов на покупку KVV Liepājas metalurgs не выполнил выдвинутые кредиторами условия и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое и восстановить его работу.

Чтобы вернуть хотя бы часть убытков, которые понесли государство и кредиторы, имущество KVV Liepājas metalurgs будет продано по частям на нескольких аукционах. В ближайшие дни будет разработан план продажи имущества, и, возможно, аукционы начнутся уже в феврале.

Остатки — с молотка

Еще 4 января министр экономики Арвилс Ашераденс рассказывал, что есть некий инвестор, заинтересованный в покупке LM, но он якобы пытается добиться для себя более выгодных условий, в то время как правительство заинтересовано в том, чтобы максимально вернуть государственные средства, вложенные в предприятие.

В течение последующих двух недель этот потенциальный инвестор так и не дал правительству гарантий и не перечислил средства на счета кредиторов KVV Liepājas metalurgs.

По информации агентства LETA, этим загадочным инвестором могло быть зарегистрированное в Латвии в минувшем сентябре АО K–1 Liepaja Metallurgical Plant». В первой половине октября компания увеличила основной капитал с 35 тыс. евро до 7,535 млн, а единственным членом совета правления предприятия был гражданин Израиля Игорь Шамис. В совет входили также граждане России Илья Трифонов и Дмитрий Баранов.

Очевидно, что продажа завода по частям будет означать распродажу имеющего ценность оборудования (например, сталеплавильной печи), а остальное будет пущено на металлолом.

Как ранее говорил А. Ашераденс, на территории предприятия можно развивать индустриальный парк, там имеется подходящая инфраструктура.

Григорий АНТОНОВ.