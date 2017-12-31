Парень спас от рук “хозяина”, замученного практически до смерти пса

Благодаря некоему молодому латвийцу приюту животных «Mežavairogi» удалось спасти жизнь собаки, находившуюся буквально на грани из-за бесчеловечного отношения хозяев.

“О замученном псе нам рассказал некий молодой человек некоторое время назад. Огромное спасибо, что парень не побоялся сообщить в Государственные службы, делая это без промедлений!”, — говорится в сообщении организации.

По словам представителей «Mežavairogi», получив сигнал, они вместе с полицией и сотрудниками ПВС немедленно выехали на место, забрав практически умирающее с голоду животное у хозяев.

Есть много слов, которые хотелось бы сказать, много эмоций – гнев, боль, отчаяние. Однако, как всегда, призываем вас воздержаться от комментариев о насилии и расправе. В то же время, хотим попросить вас – будьте бдительны, быть может за каким-нибудь забором вы увидите подобные глаза, переполненные печалью и надеждой”, — заявили защитники животных.

Отметим, что на данный момент пес по имени Фредди живет в приюте, надеясь, что кто-то заберет его домой и одарит заботой. Сделать это можно в приюте «Mežavairogi», договорившись о встрече по телефону 24422440.